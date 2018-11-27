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Общество

Украинцы восстали из-за введения военного положения

Фото: Петр Сивков/ТАСС
Введение военного положения на Украине выгодно только президенту Петру Порошенко. Так оценивают действия властей большинство опрошенных украинцев.
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Мнения участников опроса разделились. Некоторые респонденты считают, что Россия "устроила беспредел" в водах Черного моря и "перешла все границы". Другие придерживаются мнения, что военное положение нужно  – из-за "реальных военных действий в стране".

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Однако большинство опрошенных к принятому Верховной радой закону относятся отрицательно. Одни считают, что вводить военное положение нужно было в 2015 году, но не сейчас. Другие подчеркивают, что такая мера обостряет обстановку. "Я за то, чтобы был худой мир, чем убивали наших граждан", – заметил один из опрашиваемых.

Часть респондентов уверены, что военное положение выгодно властям. Они считают, что правители Украины зарабатывают деньги на гибели людей. Как сказал один из собеседников, это нужно "человеку на букву П". В целом же подавляющее большинство относится к инициативе Порошенко отрицательно. "Положение вводить не надо: не получим пенсий, банки будут работать со сбоями, цены будут расти", – заявил корреспонденту участник опроса, опубликованного на YouTube-канале украинского блогера Анатолия Шария.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных немедленно остановиться. Украинские суда опасно маневрировали и были задержаны. В Кремле происшествие назвали опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Верховная рада Украины тем временем по инициативе Порошенко одобрила введение военного положения с 28 ноября. Особый режим будет действовать в некоторых областях страны в течение 30 дней.  

Автор: Андрей Евлампиев27 ноября 2018, 10:14
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