Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер российских сериалов Олег Куртанидзе, режиссер молодежного театра драмы Тольятти 15 ноября ушел с работы. Однако, вместо того чтобы отправиться домой, решил поехать к дальним родственникам в Сибирь, но по дороге исчез.

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