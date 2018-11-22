Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Дома у артиста остались жена с полуторагодовалой дочкой. Она обратилась в полицию и выяснила, что мужчина купил билет на поезд до Сибири, где у него живут дальние родственники.
Также стало известно, что актер сериала "Улицы разбитых фонарей" пользовался своей карточкой и совершил в разных городах восемь транзакций. Проводница узнала Куртанидзе и сообщила, что в поездке он вел себя прилично и не пил.
Однако ожидавшие мужчину на перроне стражи порядка так его и не встретили. Беглец вышел через другой вагон, и на этом его следы оборвались, передает сайт "Комсомольская правда".
По словам худрука театра Владимира Коренного, проблем ничто не предвещало. Он рассказал, что Куртанидзе работал над грантовым спектаклем по Островскому "На каждого мудреца довольно простоты". "Может быть, он встал в тупик в работе над постановкой. Не знаю, это все область предположений", – высказался худрук.
Отметим, Олег Куртанидзе приехал в Тольятти в прошлом году. До этого он снимался в ряде российских сериалов.
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