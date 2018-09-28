Известная российская журналистка пропала без вести после странной ссоры

Журналистку издания Znak.com Ирину Крючкову разыскивают уже третьи сутки. Девушка пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск.
Сообщается, что Крючкова выехала в Челябинск 26 сентября, в районе 15:00. Она должна была направиться на встречу. Позже Ирина сообщила знакомой, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля по поводу места высадки. После этого связь прервалась. Телефон оказался выключен. По факту случившегося написаны заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области, передает Znak.com.
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