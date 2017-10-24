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Культура

Вдовец пропал после странной смерти актрисы Цареградской

Марьяна Цареградская. Кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов"
Внезапная смерть знаменитой актрисы Марьяны Цареградской стала настоящей трагедией для ее близких и поклонников. Некоторые предполагают, что в этом деле не все так очевидно, как кажется.
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Расследование трагедии вызвало множество вопросов. По некоторым данным, сразу после кончины Цареградской правоохранители Княжества Монако, где она проживала в течение долгого времени, возбудили дело. Примечательно, что сразу после этого смертью заинтересовались и французские полицейские – право вести расследование было отдано Парижу.

Любопытен и тот факт, что вдовец Цареградской Андрей Вавилов фактически пропал из поля зрения СМИ. Сотрудникам портала "Версия" не удалось связаться с ним: в его московском офисе отказались давать комментарии по этому поводу. Где находится Вавилов после смерти жены, также остается загадкой.

Предположительно, у Вавилова и Цареградской была недвижимость в Монако. Журналистам удалось выяснить, что супруги пытались получить в княжестве вид на жительство, но, похоже, им отказали. По предварительным данным, документы на недвижимость были оформлены на молодую актрису.

Одним из первых о смерти Цареградской заговорил актер Станислав Садальский. "Причина гибели Марьяны Цареградской пока не ясна, и, уверен, правды никто не узнает. Одни говорят об онкологии, другие – о насильственной смерти, врачи пока утверждают, что женщина умерла во сне", – написал он в своем блоге.

Как писали Dni.Ru, о смерти Марьяны Цареградской сообщила писательница Марина Юденич. По слухам, актриса скончалась в США, где проживала последние несколько лет. Предположительно, у нее был рак, однако подтверждения эта версия пока не получила.

Автор: Евгений Мышко24 октября 2017, 15:37

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