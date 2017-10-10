В Кемерово пациентов психбольницы обокрали на 1,5 млн

Ленинский районный суд в городе Кемерово вынес приговор в отношении пациента психбольницы и двух его сообщников. Как удалось установить обвинению, пожилой мужчина, находясь на лечении, сумел раздобыть анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек других больных. Воспользовавшись поддельными документами, он снял с чужого счета 440 тысяч рублей. После этого привлек к операции своего пасынка и знакомого. В итоге компания обокрала пятерых пациентов. Общая сумма ущерба составила 1,66 миллиона рублей, передает РИА ФАН. Мужчину приговорили в трем годам и шести месяцам заключения, его сообщники получили по три года.

