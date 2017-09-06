ОНФ провел мониторинг экологии Сибири и Дальнего Востока

В Бурятии закончила работу Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сибири и на Дальнем Востоке. В мероприятии участвовали экологи и гражданские активисты, а также региональные эксперты ОНФ, представители профильных министерств и ведомств.

Конференция работала по четырем направлениям: "Зеленый щит", "Генеральная уборка", "Защита леса" и "Великое озеро великой страны". По каждому из них прошли мероприятия, в рамках которых были подготовлены общественные предложения.

Также было организовано выездное заседание экспертов ОНФ на Байкал вместе с временно исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Цыденовым. Активисты осмотрели очистные сооружения, которые являются главными загрязнителями озера.

По словам сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой, эксперты ОНФ совместно с депутатами Госдумы будут настаивать на том, чтобы нормативно-правовая база в сфере экологии действовало в соответствии с поручениями президента и требованиями профессионального сообщества. "Нужно преодолеть серьезнейший лоббизм бизнеса в вопросах экологии и экономики", – сказала она.

В свою очередь, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что одним из основных факторов загрязнения территорий Сибири и Дальнего Востока является отсутствие эффективной системы обращения с отходами. "В ряде регионов, как, например, в республике Тыва, эксперты обратили внимание на отсутствие легальных полигонов и совершенно не развитую мусороперерабатывающую отрасль. ОНФ выступает за то, чтобы провести широкое обсуждение территориальных схем ДФО и СФО, с привлечением общественности, всех заинтересованных сторон и природоохранных структур", – сказал он.

Вместе с тем координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Азат Газизов, подводя итоги работы направления "Зеленый щит", отметил, что в Сибири и на Дальнем Востоке начат процесс создания лесопарковых зеленых поясов. "Хотелось бы высказать предложение о создании "зеленого щита" вокруг озера Байкал в пределах центральной экологической зоны. Этот "зеленый щит" будет способствовать усилению природоохранного режима озера", – отметил активист.

Подведены итоги были и по направлению "Великое озеро Великой страны". Как отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев, основной угрозой Байкалу является сброс в его воды отходов, который осуществляется в том числе через неисправные очистные сооружения. "Байкалу необходима реализация принципа первоочередного строительства и модернизации очистных сооружений, расположенных в центральной экологической зоне озера и, в первую очередь, в кратчайшие сроки должны быть обновлены очистные сооружения в Улан-Удэ", – уверен "фронтовик".

В свою очередь, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович высказался о целесообразности создания терминалов для отгрузки, хранения и переработки лесоматериалов. По его словам, цель этой меры – упорядочить заготовку, транспортировку, переработку и отгрузку круглого леса. "Создание терминала позволит осуществлять контроль за оборотом круглого леса и пиломатериалов, поставщикам круглого леса избавиться от проблем, связанных с обеспечением железнодорожного транспорта под погрузку, снимутся вопросы охраны, так как все вопросы берет на себя терминал. Таким образом многократно снизится количество "черных лесорубов", – заявил он.

Мероприятие в Бурятии стало четвертым из запланированных в 2017 году экоконференций ОНФ. По итогам работы будет сформирован доклад президенту Владимиру Путину, где активисты и эксперты представят разработанные предложения.

