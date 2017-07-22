Отвергнутый студент забил насмерть младенца

Трагедией закончился конфликт молодой матери и ее знакомого-студента во время вечеринки. Новорожденная девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

По данным следствия, преступление произошло в доме 19-летней матери в городе Камышин Вологодской области. Сообщается, что девушка вместе с двумя приятелями выпивала и принимала "токсичные вещества". В какой-то момент один из гостей стал склонять хозяйку к интимной близости.

Столкнувшись с отказом молодой человек набросился на девушку с кулаками, а услышав детский плач переключился на ее новорожденную дочь, передает РИА Новости. Отвергнутый любовник трижды ударил ребенка в возрасте одного месяца по голове.

Второй гость вызвал скорую помощь. Младенца и девушку госпитализировали с травмами головы. Спасти ребенка не удалось. Спустя несколько часов после избиения был задержан подозреваемый. Им оказался 17-летний студент колледжа. Молодой человек признался в содеянном.

Правоохранителньые органы оценивают его действия как особо тяжкое преступление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Решается вопрос об аресте обвиняемого до суда. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.