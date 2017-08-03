ОНФ эффективно борется с незаконными свалками

За шесть месяцев работы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" на ресурс "Интерактивная карта свалок" поступило более 11000 обращений. Полностью за это время удалось решить около трех тысяч проблем, а еще 5777 заявок находятся в обработке.

Как отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев, за прошедшие полгода ресурс "Интерактивная карта свалок" показал себя как эффективный инструмент по решению проблем незаконного складирования отходов. Гутенев особо отметил, что в основе проекта "Генеральная уборка" лежит принцип интерактивного взаимодействия граждан с муниципальными и региональными властями в области экологических нарушений.

Кроме того, подчеркнул он, проект не имеет аналогов в России и в мире по масштабу и вовлеченности граждан. "И в России, и во многих странах мира, существуют похожие ресурсы аналогичные по формату, но "Интерактивную карту свалок" действительно можно назвать уникальной, поскольку по эффективности решения проблем незаконных свалок у нее нет аналогов", – сказал он.

Хороших результатов удалось достичь в том числе благодаря слаженной работе региональных отделений ОНФ, которые смогли выстроить конструктивный диалог с местными органами власти, добавил Гутенев.

Напомним, ранее "фронтовики" взяли под свой контроль закрытие гигантского мусорного полигона Кучино в Балашихе. Как отметили в ОНФ, в момента запуска портала "интерактивная карта свалок" местные жители направили более восьми тысяч обращений по проблемного объекту.

ОНФ – общественное движение, созданное по инициативе президента России Владимира Путина в мае 2011 года. Оно объединяет активных и неравнодушных граждан. Общероссийский народный фронт ставит перед собой задачи исполнения "майских указов" президента, борьбы с коррупцией, а также повышения качества жизни граждан.

