Горбачев предупредил Крым об опасности

Кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев прокомментировал задержание агента СБУ, который готовил теракты в восточной части полуострова. По его словам, Украина будет наращивать число диверсантов.

Горбачев уверен, что им будут давать все более затейливые задания. Поэтому в такой ситуации жители Крыма не должны расслабляться.

"Нельзя исключать не только повторение подобного рода инцидентов, но и роста их числа – в самых экзотических формах и самых неожиданных ситуациях. В работе такого рода структур не может быть перерыва", – цитирует Горбачева "ПолитНавигатор". "Возможно только изменение методов, средств, привлечение другого контингента, ориентир на другие сегменты жизнедеятельности полуострова. Поэтому обнаружение нового террориста в Крыму логично вытекает из сути тех процессов, которые происходят на Украине", – заявил кандидат политических наук.

При этом он считает, что люди не должны быть постоянно напряжены. Однако бдительность терять тоже нельзя.

Задержание в Крыму агента СБУ Геннадия Лимешко прокомментировал также глава Крыма Сергей Аксенов. "Это очередное свидетельство террористической сущности украинской власти", – написал он на своей странице в Facebook.

Задержанный по подозрению в подготовке диверсий в Крыму признал вину https://t.co/CFuDjJDO12 pic.twitter.com/uNdcBHHVDH — RT на русском (@RT_russian) 15 августа 2017 г.

Вместе с тем Аксенов отметил, что "любые попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Республике Крым, откуда бы они ни исходили, обречены на провал". Сам Лимешко, подозреваемый в подготовке диверсий на полуострове, признал вину.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского диверсанта Геннадия Лимешко. Он планировал осуществить серию нападений на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.