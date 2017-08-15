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В Крыму сорвали нападение киевских диверсантов

Фото: GLOBAL LOOK press/tvc.ru
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского диверсанта Геннадия Лимешко. Он планировал осуществить серию нападений на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.
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"Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", – цитирует сообщение ведомства RT. Российские силовики поймали старшего разведчика, работавшего в зоне военной операции в ДНР и ЛНР.

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По данным Федеральной службы безопасности, диверсант был задержан при попытке повредить ЛЭП на участке Судак – Новый Свет. В том же регионе он намеревался вызвать горный обвал для перекрытия трассы, а в районе поселка Рыбачье – поджечь лес и объект коммунального хозяйства, передает РИА Новости.

У Геннадия Лимешко нашли оружие и взрывчатку. "У иностранца изъяты две тротиловые шашки типа 200 с ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, РГД-5 с вкрученным УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила для подпила деревянных опор ЛЭП и цифровой фотоаппарат", – рассказал представитель ФСБ.

По факту попытки повреждения инфраструктуры полуострова возбуждено уголовное дело. Следователи ищут возможных сообщников диверсанта. В Сети появилась видеозапись задержания преступника, передает РЕН ТВ.

Напомним, что в мае 2017 года депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил об усилении антидиверсионных мер безопасности на границе с Украиной. По его словам, киевские военные неоднократно пытались проникнуть на территорию полуострова, и к лету ситуация только обострилась.

Автор: Константин Улюкаев15 августа 2017, 10:27

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