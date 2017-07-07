В Петербурге капитан судна пойдет под суд после столкновения с мостом

В Санкт-Петербурге в отношении капитана судна "Роб Рой" возбуждено уголовное дело. Теплоход столкнулся с опорой одного из мостов на реке Фонтанка.
Моряка подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, передает Flashnord. В результате аварии пострадали 14 человек, расследование происшествия продолжается.
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