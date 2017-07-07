На "Нашествии" начались выборы президента

В Большом Завидово, где в эти дни проходит музыкальный фестиваль "Нашествие", начались первые в его истории выборы президента. Процесс выдвижения кандидатов и выборы проходят в три этапа.

В начале состоялось выдвижение претендентов на пост лидера "Нашествия" Этот этап начался 21 июня и длился четыре дня. В ходе него любой желающий мог выдвинуть кандидатуру любого музыканта на пост президента фестиваля. Выдвижение было онлайн, для этого требовалось заполнить специальную форму на сайте Нашего радио.

По итогам заявочной кампании поступило 750 заявок. Помимо вполне ожидаемых кандидатур рок-музыкантов, в числе претендентов оказались Владимир Левкин, Верка Сердючка, Алла Пугачева и Юрий Лоза. Вместе с остальными участниками президентской гонки им пришлось пройти через сито предварительного отбора.

Праймериз проводились в интернете с 26 июня по 2 июля. Дойти до этой стадии выборов смог 51 кандидат. Каждый желающий мог проголосовать за любого музыканта, но только один раз. Пройти в финальный этап смогли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.

Самый главный – третий – этап борьбы за пост президента "Нашествия" стартовал в первый день фестиваля, 7 июля. Процесс голосования будет идти все три дняфестиваля. В специальном шатре в центре поля все гости отдать голос за своих любимых музыкантов.

Своими впечатлениями от выборов поделился главный редактор "Национальной службы новостей Сергей Горбачев. "Очень красивый, большой шатер. Работают волонтеры – волонтеры-студенты, волонтеры Центризбиркома. Большой очереди пока нет, но народ подходит с самого утра, интересуется, – рассказал он НСН. – Признаюсь: так как я открывал первый избирательный участок – воспользовался возможностью и проголосовал самым первым".

Выборы президента "Нашествия" проходят со всеми положенными такой кампании атрибутами. О серьезности мероприятия говорит и тот факт, что подсчитать десятки тысяч голосов организаторам фестиваля поможет Центризбирком во главе с его председателем Эллой Памфиловой.