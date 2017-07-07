На "Нашествии" начались выборы президента

Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Пятница 7 июля
Лента новостей
15:09
Гузеева в пижаме вызвала восторг
14:57
Человечество предупредили о неминуемой скорой гибели
14:53
Умер старейший ветеран московского "Локомотива"
14:47
Драчунья из "Дома-2" переплюнула бесстыжую Волочкову
14:31
iPhone хотят запретить во всем мире
14:27
Российские туристы обманом отдохнули в турецком All Inclusive отеле
14:26
Навальный вышел на свободу
14:08
Пассажир упал на рельсы в московском метро
13:58
Московский институт лишили лицензии
13:49
У Черного моря утонули три сестры
13:44
Россияне против понятия "глава семьи"
13:16
Нагиев отказал Лепсу
13:11
Исхудавший Басков шокировал торчащими ребрами
13:02
Московские хрущевки признали опасными для здоровья
13:01
США замахнулись сапогом в сторону марсиан
12:55
Неандерталец Трамп кошмарит Европу
12:44
Ведущий новостей устроил истерику в прямом эфире
12:31
Макрон дал пожилой жене повод для ревности на G20
12:28
Состоялось историческое рукопожатие Путина и Трампа
12:17
Яковлев жестоко обходился с женой
12:13
Состояние больной раком звезды "Дома-2" изменилось
12:04
В Москве госпитализирован актер Николай Сличенко
11:56
Москвич ранил знакомого в шею из арбалета
11:39
Владимир Путин приехал на G20
11:30
Польша проучила зазнавшегося Порошенко
11:16
Восемь бандитов вынесли банкомат из московского ТЦ
10:58
Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти
10:58
Скончался известный российский писатель
10:42
В США обули блоху и убили червяка из-за русских пословиц
10:41
Округлившаяся Подольская о беременности
10:31
Ассоциация юристов поможет работе омбудсмена
10:30
Мужчина с ножами пытался поговорить с Иванкой Трамп об одежде
10:14
Главные события Москвы с 7 по 13 июля
10:04
На каком боку полезнее спать
09:56
Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"
09:53
На Гоголевском бульваре перекроют движение
09:27
Дмитрий Шепелев увез сына из России
09:24
Медведев с женой готовятся к грандиозному празднику
09:09
Названа причина резкого подорожания овощей
08:56
Крупный московский банк лишен лицензии
08:43
Трамп приготовил для Путина неожиданное предложение
08:42
Жанна Агузарова отказалась от родни
08:32
Жена президента Польши унизила Трампа
08:13
Самые экстравагантные наряды Жанны Агузаровой
08:07
Москвич изрезал ножом собутыльницу за отказ от секса
08:00
Совет на выходные
21:58
Гинекологи выкачали 23 литра жидкости из 150-килограммовой девушки
21:48
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Франции (видео)
21:30
Деятели культуры поддержали предложение ОНФ об индексации президентских грантов
21:23
Дерзкий самец напугал Елизавету II (видео)
21:18
Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения
21:04
Знаменитый футболист разбился в ДТП с чиновником
20:40
Сообщившая об алкоголизме Штурм добивает Осина
20:40
Россиянке продали билет на несуществующее место в самолете
20:40
Чем удивила Москва гостей урбанистического форума
20:26
В центре Киева автомобилист протаранил толпу митингующих
20:06
Трамп оконфузился в первый день на G20
20:01
Отношения Тарасова и Костенко под угрозой
19:27
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
19:07
Катя Жужа из "Дома-2" со слезами объявила о своем уходе
18:32
Москвичей свалила депрессия из-за непогоды
18:01
Центробанк в шоке от инфляции
17:57
Ведущий сравнил размер мужского достоинства Родригеза с монеткой
17:56
Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом
17:54
В России решили заменить деньги
17:40
На Украине во время учений подстрелили журналиста
17:33
Водитель на МКАД спас выводок утят (видео)
17:20
Медведева наказали за скандал в Лондоне
17:15
Госдума меняет формат работы с правительством
17:08
Волочкова распугала народ на пляже
17:04
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением
16:52
Анисина с посиневшей губой – Джигурде: Ты за это ответишь
16:46
Встречу Путина и Трампа увековечат в смартфоне
16:38
В Москве зафиксировали резкое усиление ветра
16:35
Московской реновацией занялись лучшие архитекторы мира
16:33
Мужчина отправил дочь в Диснейленд с помощью тазика
15:45
Участница "Минуты славы" съела с пивом живую змею (видео)
15:40
Гордон поглумилась над браком "худшего из мужей"
15:38
Актриса Яковлева: Теперь можно и правду сказать
15:37
Свекровь расстроила звезду "Дома-2" после свадьбы
15:32
В Москве у священника украли планшет и канистру спирта
15:27
Преградивший дорогу скорой автохам заинтересовал следователей
15:15
Лучшие средства для идеального поцелуя
14:59
Поклонская опубликовала порновидео
14:53
Лукашенко пал под чарами молодой брюнетки
14:48
В Москве пенсионера задавил внедорожник на буксире
14:47
Зачем Янукович хочет отдать Крым Украине
14:39
Москвичам предстоит пережить самый холодный день июля
14:35
Василиса Володина побила Розу Сябитову
14:34
Продавца "Мерседеса Ельцина" назвали проходимцем
14:32
В Сеть попали интимные фото Воробьева и Семенович
14:25
На ВДНХ открылась шоу-рум программы реновации
14:17
В Москве скончалась известная поэтесса
14:05
Скалолазка без ноги снялась голой
14:00
Что президент делал с новым лимузином
13:57
Самая красивая пара "Дома-2" снова вместе
13:54
После шикарной свадьбы Собчак назвали престарелой цирковой кобылкой
13:47
Тест-драйв Volvo V90 CC. Роскошь. Технологичность. Комфорт.
13:38
Любующееся салютом НЛО сняли на видео
13:35
Путин уволил восемь генералов
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поклонская опубликовала порновидео
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения
Анисина с посиневшей губой – Джигурде: Ты за это ответишь
Дмитрий Шепелев увез сына из России
Возлюбленная о последних часах Олега Яковлева
Регионы

На "Нашествии" начались выборы президента

Фото: vk.com/nashestvie
В Большом Завидово, где в эти дни проходит музыкальный фестиваль "Нашествие", начались первые в его истории выборы президента. Процесс выдвижения кандидатов и выборы проходят в три этапа.
прочитано 262 раза

В начале состоялось выдвижение претендентов на пост лидера "Нашествия" Этот этап начался 21 июня и длился четыре дня. В ходе него любой желающий мог выдвинуть кандидатуру любого музыканта на пост президента фестиваля. Выдвижение было онлайн, для этого требовалось заполнить специальную форму на сайте Нашего радио.

ПО ТЕМЕ

На конкурсе плакатов к "Нашествию" объявили победителя

Киркоров метит в президенты

"Нашествие" открыло конкурс плакатов к выборам президента

По итогам заявочной кампании поступило 750 заявок. Помимо вполне ожидаемых кандидатур рок-музыкантов, в числе претендентов оказались Владимир Левкин, Верка Сердючка, Алла Пугачева и Юрий Лоза. Вместе с остальными участниками президентской гонки им пришлось пройти через сито предварительного отбора.

Праймериз проводились в интернете с 26 июня по 2 июля. Дойти до этой стадии выборов смог 51 кандидат. Каждый желающий мог проголосовать за любого музыканта, но только один раз. Пройти в финальный этап смогли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.

Самый главный – третий – этап борьбы за пост президента "Нашествия" стартовал в первый день фестиваля, 7 июля. Процесс голосования будет идти все три дняфестиваля. В специальном шатре в центре поля все гости отдать голос за своих любимых музыкантов.

Своими впечатлениями от выборов поделился главный редактор "Национальной службы новостей Сергей Горбачев. "Очень красивый, большой шатер. Работают волонтеры – волонтеры-студенты, волонтеры Центризбиркома. Большой очереди пока нет, но народ подходит с самого утра, интересуется, – рассказал он НСН. – Признаюсь: так как я открывал первый избирательный участок – воспользовался возможностью и проголосовал самым первым".

Выборы президента "Нашествия" проходят со всеми положенными такой кампании атрибутами. О серьезности мероприятия говорит и тот факт, что подсчитать десятки тысяч голосов организаторам фестиваля поможет Центризбирком во главе с его председателем Эллой Памфиловой.

Автор: Дмитрий Куклин7 июля 2017, 13:53

комментарии

Политика

Путин осчастливил Трампа на G20 (видео)
Макрон дал пожилой жене повод для ревности на G20
Путин с порога заставил Меркель смеяться
Неандерталец Трамп кошмарит Европу

Шоу-бизнес

Драчунья из "Дома-2" переплюнула бесстыжую Волочкову
Нагиев отказал Лепсу
Исхудавший Басков шокировал торчащими ребрами
Яковлев жестоко обходился с женой

Проишествия

У Черного моря утонули три сестры
Знаменитый футболист разбился в ДТП с чиновником
В Москве у священника украли планшет и канистру спирта
Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео

Lifestyle

Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"
Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
Эрнст собрался "захватить" Китай
Шоу-бизнес

Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения

Андрей Малахов выяснил у режиссера правду о девочке
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова отказалась от родни

Родственники тщетно пытались наладить с ней контакт
Шоу-бизнес

Нагиев отказал Лепсу

Шоумен объяснил свое решение
Шоу-бизнес

Драчунья из "Дома-2" переплюнула бесстыжую Волочкову

Красотка обнажила на пляже свои роскошные прелести

Гороскоп

Совет на выходные
Отношения Тарасова и Костенко под угрозой
Как спасти Евгения Осина
Что общего между вегетарианцами и геями

Фоторепортажи

Самые экстравагантные наряды Жанны Агузаровой
Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом
На Неделе моды показали "распухших" девушек
70-летнего Сталлоне изуродовал ботокс

Спорт

Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
Медведева наказали за скандал в Лондоне
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением

Регионы

Муж грязно выругался на обидчика сенатора
Сибирячка набросилась на удаливших органы юной дочери врачей
Сбившую "пьяного" мальчика бросили за решетку
Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru