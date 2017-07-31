Житель Урала ударил беременную жену ножом в живот

Полиция Екатеринбурга разыскивает местного жителя, который с ножом напал на собственную беременную жену, передает URA.Ru. Злоумышленник пришел в здание больницы, где его супруга лежала на сохранении, и несколько раз пырнул ее в живот. Медикам удалось успешно провести операцию. Ребенка извлекли. Сейчас и он, и его мать находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности". Максимальное наказание, которое грозит мужчине, составляет 15 лет лишения свободы.