Россиянку забили насмерть в Испании

При пожаре в одной из квартир многоквартирного дома в испанском городе Валенсия было обнаружено обгоревшее тело 32-летней гражданки России, передает РИА Новости. Экспертиза показала, что смерть россиянки наступила из-за многочисленных ударов по голове. Сообщается, что по подозрению в совершении преступления уже был задержан мужчина. Он же, по версии полиции, устроил пожар. У погибшей остался семилетний сын. Выяснением всех обстоятельств жестокого убийства гражданки России в Испании занимается местная полиция.