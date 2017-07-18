Подмосковный полицейский взял женщину в сексуальное рабство

Сотрудник правоохранительных органов в Мытищах взял местную жительницу в сексуальное рабство. Когда женщина попыталась сбежать, он поймал и избил ее, выдав происходящее за спецоперацию.

Подмосковный полицейский Дмитрий вместе с другом-тезкой похитил 32-летнюю Екатерину прямо у ее дома, передает паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте". Сотрудник правоохранительных органов дважды ударил ее электрошокером, после чего несколько раз выстрелил ей в лицо из травматического пистолета.

"Я закрылась руками, но пули перебили сухожилия пальцев, попали в кисти, голову и ухо. Фрагмент своей ушной раковины я увидела на подлокотнике", – рассказала она. Екатерина отметила, что злоумышленники требовали отдать им машину и переоформить на них квартиру. По ее словам, она согласилась с условиями бандитов, так как очень хотела жить.

Вскоре преступники продали иномарку Volkswagen Touareg за два миллиона рублей. Примечательно, что продать квартиру злоумышленники не смогли. Адвокат Янис Юкша уверен, что Екатерину спас экономический кризис в России. "Квартиры оказались быстро непродаваемыми. Только поэтому, мы считаем, она осталась в живых", – подчеркнул юрист.

Страж порядка и его друг по очереди насиловали Екатерину. Через некоторое время женщине удалось сбежать из рабства, однако полицейский сумел задержать ее рядом с мытищинским отделением полиции. Очевидцам происшествия он объяснил, что поимка девушки была спецоперацией.

Спустя два месяца после порабощения Екатерины друг полицейского сделал ей предложение. Вскоре они отправились в Геленджик, где их задержали сотрудники правоохранительных органов. Из двух Дмитриев вину признал лишь несостоявшийся жених.

Напомним, ранее Следственный комитет России сообщил, что в столице задержали 40-летнего мужчину по обвинению в том, что он на протяжении десяти лет удерживал и насиловал в своей квартире юношу. Мужчина сразу же признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. За этот период ребенок успел забыть отца и мать.