Подмосковный полицейский взял женщину в сексуальное рабство

Лопырева выходит замуж за Баскова "Золотая" свадьба дочери судьи Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Вторник 18 июля
Лента новостей
17:43
Седокова показала четвертую дочь
17:28
Пенсии проиндексируют по уровню инфляции
17:23
Синоптики убили последнюю надежду москвичей
16:58
Как будет развиваться метро в Новой Москве
16:55
Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
16:52
Володин выступил за урегулирование интернет-торговли
16:45
Ведущий "Дома-2" Кадони поразил словами о беременности
16:34
Спутник засек секретную авиабазу США в Сирии
16:29
Больной раком Хворостовский едет в Москву
16:26
В Москве уборщик-гастарбайтер из метро украл у пассажира 200 тысяч
16:06
Путин не позволил продавщице дать ему сдачу
16:00
Пугачева публично расплакалась
15:44
В Москве поймали "вежливого" насильника
15:15
Госдума вдвое сократила "законодательные завалы"
15:11
Повзрослевшая дочь Крутого восхитила красотой
14:56
Порошенко пролил свет на темное прошлое супруги
14:56
Язык общения младенец выбирает в утробе матери
14:41
Порносайт выпустил уроки секса для стариков (видео)
14:38
США нанесли подлый удар в спину Украине
14:35
Что влияет на продолжительность жизни
14:28
Робот-охранник "покончил с собой" в бассейне
14:22
ЛНР выставила Захарченко в неприглядном свете
14:21
Лопырева странно отреагировала на свадьбу с Басковым
14:14
Назван средний размер взятки в Москве
14:09
Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии
13:57
Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
13:54
Брутальный Яценюк набросился на Порошенко
13:50
В Москве полиция оцепила офис Сбербанка
13:49
Находящаяся в тайской клинике Борисова в шоке от приезда матери
13:36
Храбрый пес спас тонувшего олененка (видео)
13:35
Российское гражданство хотят давать за покупку недвижимости
13:24
Ядерная война начнется из-за воды
13:12
Что связывает полковника Захарченко и миллионера Исмаилова
13:10
Певица Миансарова умирала в нищете
13:08
Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детей
12:52
Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"
12:46
Названа причина возгорания на Новом Арбате
12:42
Американское "оружие будущего" подняли на смех
12:38
Диета викингов спасает от старческого слабоумия
12:36
Фанаты "Игры престолов" получат эксклюзивные смартфоны
12:35
Куда пропала бывшая невеста Баскова
12:21
Порошенко вспомнил о похоронах из-за Малороссии
12:18
Пожар на Новом Арбате потушен
12:03
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
12:02
Фото и видео с места мощного пожара на Арбате
12:00
Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко
11:58
Изможденная Боня держится из последних сил
11:47
Пассажирам пообещали бесплатные билеты на лоукостер
11:42
Интеллект младенца зависит от грязных подгузников
11:22
Сотрудницу "Первого канала" осудили за связь с Паниным
11:21
Какие микробы живут на деньгах
11:03
На Новом Арбате произошел крупный пожар
10:54
Николай Басков о свадьбе с Викой Лопыревой
10:53
Донецк стал столицей Украины
10:34
Владимир Этуш признан актером года
10:33
Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
10:23
В МВД сокращают борцов с экстремизмом
10:20
Звезда "Дома-2" в свадебном платье рассказала о важном событии
10:11
Курсу евро предсказали резкое повышение
09:58
В каких странах россияне отдыхают дольше всего
09:53
Функции инфоматов в поликлиниках Москвы значительно расширены
09:47
С раздевшейся Аленой Апиной сцепилась Наталья Штурм
09:14
Директор студенческого общежития обучил пса лаять шепотом (видео)
09:08
Чем опасна вегетарианская диета
09:08
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
09:05
В Москве со стройплощадки угнали экскаватор за 3 млн
08:53
Модель в короткой юбке вызвала раскол среди мусульман
08:52
Объявлена дата прощания с актером Толоконниковым в Москве
08:36
Самые сексуальные фото Натальи Рудовой
08:33
В Москву пришло потепление
08:26
Россия раскрыла тайны освобождения Польши
08:19
Лопырева выходит замуж за Баскова
08:16
Травля судьи после "золотой" свадьбы обошлась в миллионы
08:10
Шарапова заткнула за пояс Роналду
07:53
В Москве на Варшавском шоссе случилось смертельное ДТП
22:47
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за "группы смерти"
22:01
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
22:00
Концерт Depeche Mode отменили из-за госпитализации вокалиста
21:55
На московском судостроительном заводе произошел пожар
21:54
НЛО паркуются в кольцах Сатурна
21:31
В Москве скончалась известная скрипачка
21:05
В Москве совладельцы квартиры устроили драку
20:43
Кроссворды спасают от слабоумия
20:33
Провокационная эротическая съемка Анны Калашниковой
20:32
Родившая Гагарина в купальнике показала изменившуюся фигуру
20:31
Хвастливый Порошенко обещает вернуть Приднестровье
20:27
Москву наводнили малярийные комары
19:54
Любовница Тарасова похожа на бабушку
19:42
Володин предложил Армении повысить статус русского языка
19:34
Скандал с "золотой" свадьбой дочки судьи получил продолжение
19:32
В Подмосковье насильник напал на девушку у детского сада
19:05
Жаждущие отдохнуть в Крыму украинцы по 13 часов стоят в очереди
18:52
Названы причины нового падения рубля
18:41
В Сети появился первый секс-гид для мусульманок
18:34
Горняки СУЭК доказали свой высокий профессионализм
18:32
Путину и Трампу вставляют палки в колеса
18:15
В Москве "Дорожный патруль" спас кота-потеряшку
18:10
Ходатайство об изменении меры пресечения инвалиду Мамаеву поступило в суд
18:01
Евросоюз бросил Украине очередную подачку
17:56
Что ждет российское онлайн-образование
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Лопырева выходит замуж за Баскова
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи
Жена рассказала об измене и разводе с Аршавиным
Трагедия в семье Татьяны Анциферовой
Регионы

Подмосковный полицейский взял женщину в сексуальное рабство

Фото: GLOBAL LOOK press
Сотрудник правоохранительных органов в Мытищах взял местную жительницу в сексуальное рабство. Когда женщина попыталась сбежать, он поймал и избил ее, выдав происходящее за спецоперацию.
прочитано 205 раз

Подмосковный полицейский Дмитрий вместе с другом-тезкой похитил 32-летнюю Екатерину прямо у ее дома, передает паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте". Сотрудник правоохранительных органов дважды ударил ее электрошокером, после чего несколько раз выстрелил ей в лицо из травматического пистолета.

ПО ТЕМЕ

Находившийся 10 лет в секс-рабстве мальчик забыл родителей

Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе

В Москве нигериец держал подругу в сексуальном рабстве

"Я закрылась руками, но пули перебили сухожилия пальцев, попали в кисти, голову и ухо. Фрагмент своей ушной раковины я увидела на подлокотнике", – рассказала она. Екатерина отметила, что злоумышленники требовали отдать им машину и переоформить на них квартиру. По ее словам, она согласилась с условиями бандитов, так как очень хотела жить.

Вскоре преступники продали иномарку Volkswagen Touareg за два миллиона рублей. Примечательно, что продать квартиру злоумышленники не смогли. Адвокат Янис Юкша уверен, что Екатерину спас экономический кризис в России. "Квартиры оказались быстро непродаваемыми. Только поэтому, мы считаем, она осталась в живых", – подчеркнул юрист.

Страж порядка и его друг по очереди насиловали Екатерину. Через некоторое время женщине удалось сбежать из рабства, однако полицейский сумел задержать ее рядом с мытищинским отделением полиции. Очевидцам происшествия он объяснил, что поимка девушки была спецоперацией.

Спустя два месяца после порабощения Екатерины друг полицейского сделал ей предложение. Вскоре они отправились в Геленджик, где их задержали сотрудники правоохранительных органов. Из двух Дмитриев вину признал лишь несостоявшийся жених.

Напомним, ранее Следственный комитет России сообщил, что в столице задержали 40-летнего мужчину по обвинению в том, что он на протяжении десяти лет удерживал и насиловал в своей квартире юношу. Мужчина сразу же признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. За этот период ребенок успел забыть отца и мать.

Автор: Олег Шивалов18 июля 2017, 16:44

комментарии

Политика

Брутальный Яценюк набросился на Порошенко
Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко
Путину и Трампу вставляют палки в колеса
ЛНР выставила Захарченко в неприглядном свете

Шоу-бизнес

Седокова показала четвертую дочь
Садальский жестко поглумился над свадьбой Баскова и Лопыревой
Ведущий "Дома-2" Кадони поразил словами о беременности
Больной раком Хворостовский едет в Москву

Проишествия

Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии
Храбрый пес спас тонувшего олененка (видео)
Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
Фото и видео с места мощного пожара на Арбате

Lifestyle

Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"
Фанатов "Аладдина" возмутила "слишком белая" Жасмин
Скандальные слухи о семье Николая II
Шоу-бизнес

Лопырева выходит замуж за Баскова

Свадьба состоится в начале октября
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" в свадебном платье рассказала о важном событии

Девушка счастлива в новых отношениях
Шоу-бизнес

Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой

Известный продюсер шокирован поступком народного артиста

Шоу-бизнес

Куда пропала бывшая невеста Баскова

Поклонники приходят в себя после новости о свадьбе певца

Гороскоп

Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок

Фоторепортажи

Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
Самые сексуальные фото Натальи Рудовой
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом
Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

Спорт

Шарапова заткнула за пояс Роналду
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Широков раскрыл секрет любви к футболистам
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован

Регионы

Соловьев сделал сенсационное заявление о "золотой" судье
Киев придумал новую подлость для Крыма
В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки (видео)
Молния убила прятавшегося под "грибком" музыканта в Башкирии
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru