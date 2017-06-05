Врачей обязали сообщать в полицию о беременности школьниц
Отныне медики обязаны информировать полицию о "поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий", передает РБК. За завуалированной формулировкой скрывается прямое указание немедленно докладывать в органы о случаях беременности несовершеннолетних. Так в полиции надеются повысить раскрываемость по случаям "действий сексуального характера" в отношении школьниц от 16 лет и младше. Инициатива распоряжения исходила от Следственного комитета по Саратовской области.
Соответственно, следствие будет принимать решение о возбуждении (или отказе в таковом) уголовного дела по факту "преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних". В этом случае на стороне девушек – статья 134 Уголовного кодекса России – "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".
Правоохранители поступившую из Саратова информацию пока не комментируют. Представители общественности уже заявляли, что возбуждать уголовное дело необходимо по обращению потерпевших либо по факту насильственных действий в отношении детей, но никак не по информации врачей.
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