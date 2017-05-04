Кадыров получил тяжелую травму

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму во время футбольного матча. У политика проблемы с ногой.

Чеченский лидер и его команда играли в футбол против коллектива СОБРа "Терек". Соперники вели грубую игру, в результате чего политик получил травму ноги. Об инциденте он рассказал в соцсети Instagram.

"Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику – неожиданно навалились и сбили с ног!" – написал Рамзан Кадыров.

По его словам, спасением стали современные медицинские приборы, позволяющие зафиксировать ногу в удобном положении. "Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше", – пошутил политик о команде подразделения СОБРа.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 3 2017 в 2:11 PDT

Судя по всему, Кадыров остался доволен игрой. "Забили семь голов. Два из них – в наши ворота. Играйте в футбол!" – добавил он. Подписчики пожелали главе республики скорейшего выздоровления, передает URA.RU.

Напомним, что недавно Кадыров перенес операцию. Ему пришлось лечь под нож хирурга из-за травм, полученных во время тренировок на ринге. Теперь здоровью и жизни чеченского лидера ничего не угрожает.