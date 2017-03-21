Кадыров собирает чемодан в Сирию

Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует посетить Сирию. Об этом стало известно от депутата Госдумы Адама Делимханова.

Депутат входит в состав делегации, которая находится с рабочим визитом в Сирии. Российские парламентарии и члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 21 марта встретились с губернатором Алеппо, посетили местную школу и пообщались с жителями.

Делимханов отметил, что страну посетит и Разман Кадыров. "Обязательно приедет", – цитирует депутата от Чечни "Интерфакс". Когда именно это произойдет, он не уточнил.

Отметим, 20 марта вице-спикер Госдумы Владимир Васильев заявил, что Россия готова поделиться с Сирией опытом борьбы с терроризмом, который получила на Северном Кавказе. Ранее сообщалось, что часть специального назначения, дислоцированная в Сунженском районе Ингушетии, переформирована в батальон военной полиции и отправлена в Сирию, где сменит чеченских военнослужащих.

Как писали Dni.ru, в январе 2017 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание народного артиста ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН) Александру Маслякову. Почетное звание присвоено Маслякову за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность.