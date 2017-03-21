Кадыров собирает чемодан в Сирию
Депутат входит в состав делегации, которая находится с рабочим визитом в Сирии. Российские парламентарии и члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 21 марта встретились с губернатором Алеппо, посетили местную школу и пообщались с жителями.
Делимханов отметил, что страну посетит и Разман Кадыров. "Обязательно приедет", – цитирует депутата от Чечни "Интерфакс". Когда именно это произойдет, он не уточнил.
Отметим, 20 марта вице-спикер Госдумы Владимир Васильев заявил, что Россия готова поделиться с Сирией опытом борьбы с терроризмом, который получила на Северном Кавказе. Ранее сообщалось, что часть специального назначения, дислоцированная в Сунженском районе Ингушетии, переформирована в батальон военной полиции и отправлена в Сирию, где сменит чеченских военнослужащих.
Дорогие друзья! Вот и постучалась в наши окна и двери весна. Сегодня первый день весны. И он совпал с действительно прекрасной погодой. На улицах тепло, светит солнце, много молодёжи, детей и гостей города. Искренне поздравляю весь народ Чеченской Республики, жителей всего нашего Отчества - России с праздником Весны, желаю, чтобы сбылись самые светлые надежды и мечты! Я люблю встречать каждый сезон года в чём-то лично придуманном, разработанном. При этом никогда и никому не подражаю. Для меня самое главное – удобство, соответствие времени года, наличие истинно народного колорита в сочетании с современными тенденциями. И ещё одно совпадение с весенним днём - сегодня Модный Дом «Firdaws» @dm_firdaws дарит всем девушкам и женщинам тёплый, светлый и радостный праздник – вечером состоится показ новой коллекции, разработанной под руководством Айшат Кадыровой. На премьеру Айшат Кадыровой приехали многочисленные гости, среди которых известные деятели мира моды, культуры, эстрады, шоубизнеса. Айшат уверена, что платья понравятся всем и каждому. Пожелаем удачи «Firdaws»! #Кадыров #Россия #Чечня #Весна #Firdaws
Как писали Dni.ru, в январе 2017 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание народного артиста ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН) Александру Маслякову. Почетное звание присвоено Маслякову за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность.
Дорогие друзья! Мы с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым @damedvedev не могли нарушить традицию делать при встречах селфи. И в очередной раз, после заседания правительственной комиссии по вопросам развития внутреннего и взъездного туризма, проходившего в Ессентуках, мы сделали снимки. Один из них публикую для вас. На заседании шёл очень предметный разговор, обсуждали задачи сегодняшнего дня и на многие годы вперёд. Было приятно, что по каждому вопросу Дмитрий Анатольевич сразу же давал конкретные поручения министерствам и ведомствам. Я не стал делать длинный доклад, попросил о встрече, на которую я приехал бы с нашими проектами. Дмитрий Анатольевич сказал, что готов принять в любой момент. Предложил приехать с письмами. Председатель правительства России хорошо знает наши проблемы, он в курсе решаемых нами задач экономического и социального развития Чечни. Ещё со времён пребывания в должности Руководителя Администрации Президента РФ оказывает действенную помощь и поддержку. За это мы искренно благодарны Дмитрию Анатольевичу! #Кадыров #Медведев #Россия #Чечня
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