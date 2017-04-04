Убийцы в Астрахани устроили ловушку для полицейских

Выяснились новые подробности убийства полицейских в Астрахани. Оказалось, что злоумышленники намеренно спровоцировали ДТП, чтобы расправиться со стражами порядка.

Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) по региону Андрей Хегай, в вечер убийства полицейские прибыли на место аварии с участием автомобилей Nissan March и "Газель", передает "Интерфакс". "По предварительной версии, авария была организована преднамеренно, чтобы добиться прибытия патруля", – уточнил он.

Представитель СК также сообщил, что на данный момент водитель Nissan дает показания. При этом у следствия нет оснований считать его соучастником преступления.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 4 апреля в Астрахани. Неизвестные несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС, которые прибыли на вызов в связи с аварией. Убийство произошло в тот момент, когда стражи порядка составляли протокол ДТП.

После этого злоумышленники скрылись с места преступления на "Газели", прихватив с собой табельной оружие полицейских. Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли в руке погибшего коллеги водительское удостоверение одного из предполагаемых преступников.

Документ принадлежит 26-летнему жителю Астрахани Нурболу С. Расследование убийства продолжается. Полицейские, погибшие в результате нападения, имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта.