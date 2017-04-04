Убийцы в Астрахани устроили ловушку для полицейских
Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) по региону Андрей Хегай, в вечер убийства полицейские прибыли на место аварии с участием автомобилей Nissan March и "Газель", передает "Интерфакс". "По предварительной версии, авария была организована преднамеренно, чтобы добиться прибытия патруля", – уточнил он.
Представитель СК также сообщил, что на данный момент водитель Nissan дает показания. При этом у следствия нет оснований считать его соучастником преступления.
Напомним, происшествие случилось в ночь на 4 апреля в Астрахани. Неизвестные несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС, которые прибыли на вызов в связи с аварией. Убийство произошло в тот момент, когда стражи порядка составляли протокол ДТП.
После этого злоумышленники скрылись с места преступления на "Газели", прихватив с собой табельной оружие полицейских. Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли в руке погибшего коллеги водительское удостоверение одного из предполагаемых преступников.
Документ принадлежит 26-летнему жителю Астрахани Нурболу С. Расследование убийства продолжается. Полицейские, погибшие в результате нападения, имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта.
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