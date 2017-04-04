Чем предстоит заняться Бречалову на посту главы Удмуртии

Теракт в метро Взрыв в Ростове Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Четверг 6 апреля
Лента новостей
17:32
Завершается подготовка к праймериз "Единой России"
17:22
Galaxy S8 и iPhone 7 сравнили на прочность (видео)
17:21
Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы
17:17
Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"
17:07
Полиция проверяет обстрелявшего дворников москвича
16:49
Крутые перемены в жизни Ларисы Вербицкой
16:42
Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу
16:14
Анисина напала на подругу Джигурды
16:01
Как зарабатывают на детях
15:52
Максим Дунаевский перенес тяжелую операцию
15:48
Непонравившуюся квартиру можно вернуть после покупки
15:30
Насмешивший Путина диктор оправдался за казус в Кремле
15:26
В Москве прошла "генеральная уборка"
15:23
Отпуск помогает развить интеллект
15:22
Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев
15:16
Обыски обвалили акции "Алросы"
14:51
Сын Трампа рвется к власти
14:46
Путин принял решение сменить главу Марий Эл
14:42
В Москве зафиксирован самый теплый день года
14:21
Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез
14:21
Украина попала в ловушку из-за российских банков
14:11
Почему женщины впадают в депрессию
14:09
В Москву вернется снег
14:01
Спевший с Пугачевой Барри Манилоу признался в гомосексуальности
13:59
ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной
13:54
Неожиданная версия развода Питта и Джоли
13:31
"Голое" фото Лозы взбудоражило Сеть
13:27
Россия вошла в топ стран по смертности от курения
13:16
Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции
13:01
Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети
12:59
Секретные письма Сталина попали в музей
12:54
В Петербурге пассажир пронес в метро гранату
12:45
Отец обвинил Бузову во вранье в день теракта
12:44
Плач Порошенко долетел до премьера Дании
12:37
Сборная России ухудшила позицию в рейтинге ФИФА
12:23
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
12:00
Перед "Евровидением" Самойлова отправилась к пластическому хирургу
11:50
Порошенко начал распродажу Украины по частям
11:36
Бабушку Елены Воробей похоронили на Украине
11:27
Продюсер популярного проекта оказался педофилом
11:19
Галкин поиздевался над Малышевой
11:16
Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой
11:13
Алена Апина рассказала об опасном любовнике
11:12
Украина заволновалась из-за миллиона Владимира Меньшова
11:06
Почему ФСБ не предотвратила теракт в метро Петербурга
10:45
Студентка не стрижет ногти три года и гордится этим
10:38
Камбербэтч снялся в фильме Бекмамбетова
10:32
Почему на лице появляются прыщи
10:28
Молодой муж накинулся на друга Леры Кудрявцевой
10:25
Прилучный стал ведущим на Первом канале
10:25
В Химках многодетная мать выбросила младенца в мусорку
10:14
Ученые нашли продлевающие жизнь жиры
10:04
На западе Москвы найдено тело избитого пенсионера
09:44
Хованскую раскритиковали за позицию по сносу хрущевок
09:44
Трамп отказался делиться с Путиным секретами
09:37
Дима Билан потерял плечо
09:32
В ДТП на шоссе Энтузиастов пострадали четыре человека
09:23
Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга
09:10
Белый дом сотряс секс-скандал
09:04
Россия нашла способ отомстить Эрдогану
09:00
Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене
08:58
После скандала Агутин объяснил странное поведение Варум
08:45
Опубликовано видео с места смертельного столкновения автобуса и фуры
08:37
Украинцы издеваются над россиянами после теракта
08:29
Чемпиона России по футболу арестовали за избиение жены
08:22
Банду убийц полицейских ликвидировали под покровом ночи
22:14
Госдума не поддержала инициативу Рашкина
21:59
Российского актера убили в Донбассе
21:44
На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет
21:25
Место смерти тестя Кержакова озадачило россиян
21:12
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
20:42
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
20:25
Темные пятна в расследовании петербургского теракта
20:06
67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах
20:03
Кто мешает Трампу отменить санкции против России
19:48
Суровый житель Воронежа замотал автомобиль скотчем (видео)
19:44
"Время первых": полет в кандалах
19:27
Samsung Galaxy S8 украсили двуглавым орлом
19:11
Глебу Клубничке вырезали 2,5 килограмма жира
18:54
Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга
18:48
Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"
18:40
Мисс мира стала самым красивым мэром
18:36
Плющенко прервал молчание из-за Сотниковой
18:17
Российскую чемпионку лишили олимпийской медали
18:11
Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду
18:02
Подросток свернул шею из-за смартфона
17:58
Звезда "Голоса" разревелась у хирурга
17:50
Лавры Навального не дают Рашкину покоя
17:43
Объявлена дата визита Тиллерсона в Москву
17:40
Число бедных россиян приблизилось к 20 миллионам
17:25
В семье Варум и Агутина новый скандал
17:09
Заговорившийся диктор Кремля насмешил Путина
16:59
В Шереметьево умер итальянец
16:52
Назван подозреваемый в нападении на Расула Мирзаева
16:52
Подробности трагической гибели тестя Кержакова
16:43
Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику
16:33
Семья готовит тайные похороны Евтушенко
16:23
Как россияне будут отдыхать в майские праздники
16:22
Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
16:15
"Росатом" нацелился на рынок энергии ветра
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На оскандалившегося Макаревича набросились жители Кипра
Питерский смертник странно себя вел перед терактом
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах
Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок
У Киева отбирают "Евровидение"
Регионы

Чем предстоит заняться Бречалову на посту главы Удмуртии

Александр Бречалов. Фото: onf.ru
Политики и политологи полагают, что Александр Бречалов, назначенный президентом исполняющим обязанности главы республики, справится с новыми обязанностями. Помочь ему должен успешный управленческий опыт в бизнес-структурах и масштабных общественных проектах. При этом одними из главных задач Бречалова на новой должности называются восстановление доверия местных жителей к власти, а также развитие инфраструктуры региона.
прочитано 3230 раз

По словам Александра Бречалова, назначение врио главы Удмуртии – большая ответственность и новый вызов для него. "Спасибо за доверие президенту России Владимиру Путину", – сказал он, добавив, что ему "первым делом необходимо полностью погрузиться в ситуацию в регионе".

ПО ТЕМЕ

Бречалова назначили исполняющим обязанности главы Удмуртии

Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинения

ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"

Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что новому руководителю региона предстоит непростая работа. Ее итогом, считает депутат, должно стать восстановление доверия жителей региона к власти.

"Сама по себе республика является непростым регионом и с точки зрения структуры экономики: в ней сконцентрировано много предприятий военно-промышленного комплекса", – отметил парламентарий. Он считает, что назначение "говорит о большом доверии со стороны президента к тому опыту, который есть у Александра".

Неверов подчеркнул, что у Бречалова хорошее экономическое образование, опыт работы управленца в бизнесе и общественных проектах, таких как Общероссийский народный фронт. "Неравнодушный человек, болеющий за дело, очень активный, всегда с интересными, свежими идеями", - охарактеризовал Неверов врио главы республики, отметив, что у него есть все для того, чтобы справиться с поставленной президентом задачей. 

Отметим, что Бречалов стал третьим выходцем из ОНФ на посту высшего должностного лица субъекта Федерации. До этого руководящие органы в регионах заняли Андрей Бочаров  в Волгоградской области и Александр Богомаз в Брянской области.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, в свою очередь, порадовалась, что во власть приходят люди, которые "имеют большой опыт общественной работы и умеют слышать и слушать общественников". Одной из первостепенных задач исполняющего обязанности главы региона политолог Павел Данилин назвал формирование команды. "Теперь Бречалову очень важно правильно подобрать команду экономического и финансового блоков", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин назвал назначение Бречалова "огромным кредитом доверия, который ему предстоит оправдать". "Он работал в бизнесе, в Общественной палате, в ОНФ – это общественная организация, а сейчас есть возможность проявить себя в госуправлении, и это по–настоящему важный, серьезный вызов", – цитирует политолога ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителя Удмуртии Александра Соловьева. Его подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей. Сегодня же глава государства освободил Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

Автор: Дмитрий Куклин4 апреля 2017, 16:48

комментарии

Политика

Плач Порошенко долетел до премьера Дании
Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой
Трамп отказался делиться с Путиным секретами
Порошенко начал распродажу Украины по частям

Шоу-бизнес

Крутые перемены в жизни Ларисы Вербицкой
Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу
Анисина напала на подругу Джигурды
Телепроекту "Дом-2" вынесли приговор

Проишествия

Продюсер популярного проекта оказался педофилом
Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга
Чемпиона России по футболу арестовали за избиение жены
Российского актера убили в Донбассе

Lifestyle

Насмешивший Путина диктор оправдался за казус в Кремле
Спевший с Пугачевой Барри Манилоу признался в гомосексуальности
Секретные письма Сталина попали в музей
Украина заволновалась из-за миллиона Владимира Меньшова
Lifestyle

Насмешивший Путина диктор оправдался за казус в Кремле

Евгений Хорошевцев прокомментировал свой "провал"
Шоу-бизнес

Анисина напала на подругу Джигурды

Фигуристка подключилась к разборкам бывшего мужа со своим директором
Происшествия

Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев

В результате произошедшего обрушилась часть стены здания
Шоу-бизнес

Максим Дунаевский перенес тяжелую операцию

Знаменитый композитор сбежал из больничной палаты

Гороскоп

Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
Бизнес-гороскоп на апрель
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева
Гороскоп здоровья на апрель

Фоторепортажи

Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене
Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику
Горячие фото Алексея Чумакова
Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя

Спорт

Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России
Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018

Регионы

Жуткое видео взрыва у школы в Ростове
Банду убийц полицейских ликвидировали под покровом ночи
В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство
"Смертник в шапочке" пожаловался на травлю
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru