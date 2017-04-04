Чем предстоит заняться Бречалову на посту главы Удмуртии

Политики и политологи полагают, что Александр Бречалов, назначенный президентом исполняющим обязанности главы республики, справится с новыми обязанностями. Помочь ему должен успешный управленческий опыт в бизнес-структурах и масштабных общественных проектах. При этом одними из главных задач Бречалова на новой должности называются восстановление доверия местных жителей к власти, а также развитие инфраструктуры региона.

По словам Александра Бречалова, назначение врио главы Удмуртии – большая ответственность и новый вызов для него. "Спасибо за доверие президенту России Владимиру Путину", – сказал он, добавив, что ему "первым делом необходимо полностью погрузиться в ситуацию в регионе".



Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что новому руководителю региона предстоит непростая работа. Ее итогом, считает депутат, должно стать восстановление доверия жителей региона к власти.

"Сама по себе республика является непростым регионом и с точки зрения структуры экономики: в ней сконцентрировано много предприятий военно-промышленного комплекса", – отметил парламентарий. Он считает, что назначение "говорит о большом доверии со стороны президента к тому опыту, который есть у Александра".

Неверов подчеркнул, что у Бречалова хорошее экономическое образование, опыт работы управленца в бизнесе и общественных проектах, таких как Общероссийский народный фронт. "Неравнодушный человек, болеющий за дело, очень активный, всегда с интересными, свежими идеями", - охарактеризовал Неверов врио главы республики, отметив, что у него есть все для того, чтобы справиться с поставленной президентом задачей.

Отметим, что Бречалов стал третьим выходцем из ОНФ на посту высшего должностного лица субъекта Федерации. До этого руководящие органы в регионах заняли Андрей Бочаров в Волгоградской области и Александр Богомаз в Брянской области.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, в свою очередь, порадовалась, что во власть приходят люди, которые "имеют большой опыт общественной работы и умеют слышать и слушать общественников". Одной из первостепенных задач исполняющего обязанности главы региона политолог Павел Данилин назвал формирование команды. "Теперь Бречалову очень важно правильно подобрать команду экономического и финансового блоков", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин назвал назначение Бречалова "огромным кредитом доверия, который ему предстоит оправдать". "Он работал в бизнесе, в Общественной палате, в ОНФ – это общественная организация, а сейчас есть возможность проявить себя в госуправлении, и это по–настоящему важный, серьезный вызов", – цитирует политолога ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителя Удмуртии Александра Соловьева. Его подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей. Сегодня же глава государства освободил Соловьева от должности в связи с утратой доверия.