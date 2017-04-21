В Оренбургской области проверили общежития Минобороны

Начальник Государственной жилищной инспекции по Оренбургской области Владимир Демин рассказал об итогах работы ведомства в 2016 году. Инспекторы обследовали более 9 тысяч домов и почти везде обнаружили нарушения.

По итогам проверок выдано без малого три тысячи предписаний на устранение нарушений, составлено более тысячи административных протоколов. Инспекторы выписали штрафы на общую сумму в 20 миллионов рублей.

Отдельно Демин коснулся проблемы общежитий, находящихся в собственности Минобороны. Они, по его словам, находятся в неудовлетворительном состоянии. Наибольшее беспокойство вызывает здание в поселке Первомайском.

"Этот дом был признан аварийным. К сожалению, пока многие вопросы остаются, хотя люди живут в нечеловеческих условиях. И в то же время им больше негде жить, но я думаю, что с проблемой мы разберемся. В этом заинтересованы все, а не только жители общежития", – рассказал он.

Общежитие построили в 80-х годах прошлого века. Четырехэтажка сначала была гостиницей, в которой останавливались военные. После перестройки здание опустело и не эксплуатировалось. В 2012 году дом был передан муниципалитету, первые два этажа сдавались в аренду. Однако никакого ремонта не проводилось. Протекала крыша, несколько раз прорывало канализацию. В 2016 году здание решением депутатов было передано обратно Министерству обороны.

Демин отметил, что и другие военные общежития в Оренбургской области эксплуатируются на износ, а ветхая электропроводка в них создает угрозу пожаров. Такая ситуация складывается из-за хронического недофинансирования ведомственного ЖКХ Министерством обороны. Кроме того, многие объекты в рамках оптимизации жилищного фонда должны быть переданы муниципалитетам. Однако военное ведомство затягивает с оформлением соответствующих документов.