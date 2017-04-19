Программу капремонта провалили из-за чиновников
Региональным властям удалось отремонтировать лишь 135 миллионов квадратных метров из запланированных 155,7 миллиона, сообщается в докладе Минстроя России за 2016 год. Условия улучшены в 41 тысяче 424 многоквартирных домах, где проживают около 5,7 миллиона человек. При этом план охватывал более 47 тысяч строений.
Представители ведомства объяснили провал программы недостаточно эффективной работой чиновников на местах и задержкой в оформлении документов, пишет газета "Известия". Замминистра строительства и ЖКХ России, главный жилищный инспектор Андрей Чибис заявил, что план реализован на 88%.
Отмечается, что разрыв между планом и выполненными работами связан с недостатком финансирования, но при этом даже имеющийся бюджет не был израсходован. По предварительным данным, стоимость капремонта достигала 151,6 миллиарда рублей, а потрачено было 107,8 миллиарда. В докладе уточняется, что 19,4 миллиарда из этой суммы составляли средства государственной и муниципальной поддержки.
Чибис подчеркнул, что окончательные итоги пока не подведены. По его словам, нужно корректно оформить документы, получить акты приемки работ, подтвержденные управляющими компаниями и представителями собственников. "После того как все документы будут оформлены, уровень выполнения плана повысится — значительная часть регионов выполнила обязательства по капремонту в полном объеме", — заключил он. По оценке Минстроя, в капремонте нуждается 51% домов, где проживают около 45 миллионов россиян.
В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
На большой экран выходит долгожданный полнометражный фильм "Кухня. Последняя битва"
Одним из самых влиятельных людей планет российского лидера признал журнал Time