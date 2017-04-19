Программу капремонта провалили из-за чиновников

В 2016 году российские регионы не реализовали планы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Причиной провала программы в Минстрое назвали недостаточно эффективную работу местных чиновников и несвоевременное оформление документов.

Региональным властям удалось отремонтировать лишь 135 миллионов квадратных метров из запланированных 155,7 миллиона, сообщается в докладе Минстроя России за 2016 год. Условия улучшены в 41 тысяче 424 многоквартирных домах, где проживают около 5,7 миллиона человек. При этом план охватывал более 47 тысяч строений.

Представители ведомства объяснили провал программы недостаточно эффективной работой чиновников на местах и задержкой в оформлении документов, пишет газета "Известия". Замминистра строительства и ЖКХ России, главный жилищный инспектор Андрей Чибис заявил, что план реализован на 88%.

Отмечается, что разрыв между планом и выполненными работами связан с недостатком финансирования, но при этом даже имеющийся бюджет не был израсходован. По предварительным данным, стоимость капремонта достигала 151,6 миллиарда рублей, а потрачено было 107,8 миллиарда. В докладе уточняется, что 19,4 миллиарда из этой суммы составляли средства государственной и муниципальной поддержки.

Чибис подчеркнул, что окончательные итоги пока не подведены. По его словам, нужно корректно оформить документы, получить акты приемки работ, подтвержденные управляющими компаниями и представителями собственников. "После того как все документы будут оформлены, уровень выполнения плана повысится — значительная часть регионов выполнила обязательства по капремонту в полном объеме", — заключил он. По оценке Минстроя, в капремонте нуждается 51% домов, где проживают около 45 миллионов россиян.