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Регионы

Как сделать кружки и секции доступными для школьников

Любовь Духанина. Фото: onf.ru
Проект "Равные возможности детям" представила его координатор, депутат Госдумы Любовь Духанина. Презентация прошла в рамках медиа-форума представителей СМИ "Правда и справедливость". Как рассказала законодатель, одна из главных задач проекта – дать возможность каждому ребенку бесплатно заниматься в кружке или секции. Пока же, констатировали в Общероссийском народном фронте, их число крайне мало.
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Как отметила в рамках своего выступления Любовь Духанина, в России на сегодняшний день около пяти миллионов детей не имеют возможности бесплатно получать дополнительное образование. По ее словам, родители жалуются на несправедливое распределение денег в этой сфере. "Бюджетные деньги выделяются, но не доходят до всех семей, – подчеркнула она. – Поэтому наша основная задача – попытаться решить проблемы в системе дополнительного образования на законодательном уровне и найти механизмы, которые улучшат инфраструктуру Этой системы".

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По мнению Духаниной, решить проблему поможет принятие закона, который закрепляет возможность персонифицированного финансирования предоставляемых услуг. Сделать это возможно путем выдачи именного сертификата на оплату кружка или секции. И этот способ был уже апробирован в ряде субъектов Федерации. В этом году к проекту подключается еще несколько регионов.

Парламентарий уверена,  в необходимости расширения инфраструктуры дополнительного образования. Не последнюю роль она отводит, в частности, представителям волонтерского движения. По ее словам, многие молодежные организации сотрудничают с ОНФ по этому вопросу.

"Сегодня мы привлекли к работе Всероссийскую волонтерскую организацию, Российский союз молодежи, Российский союз сельской молодежи, Агентство стратегических инициатив с его проектом "Кванториум", – рассказала она. – Многие деятели культуры выразили желание бесплатно поработать с детьми".

Еще одной проблемой расширения инфраструктуры дополнительного образования, посетовала Любовь Духанина, являются существующие ныне требования для открытия кружков и секций, которые, считает она, являются излишне строгими. "Мы работаем над упрощением этой процедуры",– подчеркнула она, отметив, что сейчас также идет работа над приведением в порядок такой сферы, как мобильные образовательные программы (они уже действуют в регионов).

Любовь Духанина. Фото: onf.ru

Благодаря реализации этого проекта, 600 тысяч смогут с помощью именного сертификата оплатить дополнительные занятия детей в социально ориентированных некоммерческих организаций, а полтора миллиона детей смогут бесплатно ходить в секции и кружки. Участие в проекте примут более 100 тысяч активистов, экспертов ОНФ. Также в работе будут задействованы ученые, деятели культуры, преподаватели вузов, депутаты Госдумы и прошедшие специальную подготовку волонтеры.

 ОНФ уже в четвертый раз проводит медиа-форум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость". В этом году мероприятие проводится с  1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. 

Автор: Дмитрий Куклин2 апреля 2017, 16:24

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