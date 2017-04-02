Как сделать кружки и секции доступными для школьников

Проект "Равные возможности детям" представила его координатор, депутат Госдумы Любовь Духанина. Презентация прошла в рамках медиа-форума представителей СМИ "Правда и справедливость". Как рассказала законодатель, одна из главных задач проекта – дать возможность каждому ребенку бесплатно заниматься в кружке или секции. Пока же, констатировали в Общероссийском народном фронте, их число крайне мало.

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