Как сделать кружки и секции доступными для школьников
Как отметила в рамках своего выступления Любовь Духанина, в России
на сегодняшний день около пяти миллионов детей не имеют возможности бесплатно
получать дополнительное образование. По ее словам, родители жалуются на
несправедливое распределение денег в этой сфере. "Бюджетные деньги выделяются,
но не доходят до всех семей, – подчеркнула она. – Поэтому наша основная задача
– попытаться решить проблемы в системе дополнительного образования на
законодательном уровне и найти механизмы, которые улучшат инфраструктуру Этой
системы".
По мнению Духаниной, решить проблему поможет принятие закона, который закрепляет возможность персонифицированного финансирования предоставляемых услуг. Сделать это возможно путем выдачи именного сертификата на оплату кружка или секции. И этот способ был уже апробирован в ряде субъектов Федерации. В этом году к проекту подключается еще несколько регионов.
Парламентарий уверена, в необходимости расширения инфраструктуры дополнительного образования. Не последнюю роль она отводит, в частности, представителям волонтерского движения. По ее словам, многие молодежные организации сотрудничают с ОНФ по этому вопросу.
"Сегодня мы привлекли к работе Всероссийскую волонтерскую организацию, Российский союз молодежи, Российский союз сельской молодежи, Агентство стратегических инициатив с его проектом "Кванториум", – рассказала она. – Многие деятели культуры выразили желание бесплатно поработать с детьми".
Еще одной проблемой расширения инфраструктуры дополнительного образования, посетовала Любовь Духанина, являются существующие ныне требования для открытия кружков и секций, которые, считает она, являются излишне строгими. "Мы работаем над упрощением этой процедуры",– подчеркнула она, отметив, что сейчас также идет работа над приведением в порядок такой сферы, как мобильные образовательные программы (они уже действуют в регионов).
Благодаря реализации этого проекта, 600 тысяч смогут с помощью именного сертификата оплатить дополнительные занятия детей в социально ориентированных некоммерческих организаций, а полтора миллиона детей смогут бесплатно ходить в секции и кружки. Участие в проекте примут более 100 тысяч активистов, экспертов ОНФ. Также в работе будут задействованы ученые, деятели культуры, преподаватели вузов, депутаты Госдумы и прошедшие специальную подготовку волонтеры.
ОНФ уже в четвертый раз проводит медиа-форум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость". В этом году мероприятие проводится с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.
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