ОНФ избавляет Россию от второй беды

Общероссийский народный фронт обзавелся собственной дорожной инспекцией. ОНФ представил свой новый проект. Его цель – объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики.

"Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог" – так называется проект Народного фронта. Замысел его создателей очевиден: наладить диалог граждан и власти, и таким образом выправить ситуацию в сфере дорожной политики. Принять участие в работе сможет каждый россиянин, неравнодушный к положению дел в своем регионе.

"Из-за того что граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах, очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики", – рассказал на пресс-конференции в ТАСС координатор проекта, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Васильев сообщил, что создан интернет-сайт, на котором граждане будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе. Другие пользователи смогут проголосовать за каждый конкретный случай: таким образом выяснится, согласны ли они, что именно эта дорога нуждается в ремонте – и таким образом составится своеобразный "антирейтинг" плохих трасс. Необходимость такого механизма объясняется тем, что иногда представители местной власти пускают деньги на реконструкцию дорог, по которым ездят сами – а вовсе не тех, которыми пользуется большинство жителей, пояснил Васильев.

О деталях рассказал эксперт Дмитрий Цопов. По его словам, первая часть проекта – это, собственно, сам сайт, с помощью которого граждане могут указывать на дороги, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь. А после того, как база проекта будет существенным образом пополнена, составят рейтинг самых сложных из них.

"На сайте http://dorogi-onf.ru пользователю будет предложено выбрать, какую именно дорогу он хочет добавить. Человек выбирает город, отрезок на карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги. После этого его заявка отправляется на модерацию – которая в данном случае совершенно необходима, чтобы избежать, в том числе и недобросовестных обращений, например, просьб о ремонте дороги к дому губернатора", – рассказал Цопов.

По словам эксперта, следующим большим этапом станет создание специального мобильного приложения. "Сейчас мобильное приложение находится в активной стадии разработки. Такое приложение позволит добавлять какие-то локальные проблемы: яма на дороге, провалившаяся решетка ливневого стока и так далее", – сказал Цопов.

Еще один эксперт проекта, Елена Крылова, подчеркнула значимость общественного контроля, как мощного инструмента в наведении порядка. По ее словам, проект "Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог" станет хорошим помощником для тех, кто хочет проявить свою гражданскую активность, но не знает, с чего начать. "И наш сайт, и наше приложение станут стартом для тех граждан, которые хотят проявлять свою инициативу", - отметила Крылова.

Первый этап реализации проекта намечен на март. Второй пройдет с апреля по сентябрь, в его рамках активисты ОНФ проедут с инспекцией по всем регионам России. Третий этап, с подведением итогов, намечен на октябрь-декабрь. Представители Народного фронта рассчитывают на поддержку лидера ОНФ Владимира Путина.