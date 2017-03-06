Взятки Хорошавину передавал Горбачев

В Южно-Сахалинском городском суде начался процесс над бывшим губернатором области Александром Хорошавиным. Во время заседания экс-чиновник не признал свою вину и потребовал предъявить вещественные доказательства.

По словам Хорошавина, следствие не допрашивало его по восьми эпизодам из девяти ни как свидетеля, ни как обвиняемого. Он также заявил, что не знаком с людьми, которых упоминает прокуратура. "Расследование проводилось, меня не информировали и не допрашивали", – сказал он.

Возмущенный экс-губернатор потребовал у суда предъявить вещественные доказательства его преступления и пригласить одного из главных фигурантов дела – Вячеслава Горбачева. Согласно материалам дела, Хорошавин и бывший руководитель секретариата брали взятки в четырех эпизодах из девяти.

"Где ручка за 36 миллионов рублей? Где главный член группы Горбачев, которому давали все взятки, который хранил средства? Прошу дать ответы", – цитирует экс-губернатора ТАСС.

Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова также попросила у суда уточнить статус фигурирующего в деле Горбачева. "Горбачев – камень преткновения. Где этот член преступной группы, который лично подтвердил, что он брал деньги и лично их хранил. У меня вопросы к нему. А вдруг он оговаривает моего подзащитного? Почему он свидетель по этому делу, если он член преступной группы?" – заявила она.

Кроме того, на заседании стало известно, что обвинение предъявит доказательства по девяти эпизодам преступлений. Их представят по смешанной системе: письменные и опрос свидетелей. Предполагается, что судебные разбирательства будут проходить практически ежедневно на протяжении марта, апреля и мая.

Напомним, Александра Хорошавина задержали в марте 2015 года и сняли с поста главы региона в связи с утратой доверия. Экс-губернатора и его сообщников обвиняют в получении взяток на 522 миллиона рублей. 14 февраля текущего года Хорошавина и других фигурантов этапировали из Москвы на Сахалин для участия в судебных заседаниях.