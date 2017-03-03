85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете

Билан серьезно болен Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Понедельник 6 марта
Лента новостей
18:18
Российские женщины полюбили отдых в одиночестве
18:10
Орнелла Мути госпитализирована с серьезной травмой
18:02
Какие группы крови грозят импотенцией
17:54
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
17:46
Откровенные фото Любови Толкалиной
17:43
Сколько стоит коттедж в Крыму
17:26
Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев
17:07
Как стать красивее за сутки до праздников
17:05
Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына
17:04
Пожар в московской девятиэтажке попал на видео
17:02
Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию
16:44
Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих
16:44
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье
16:43
Топ-5 звездных пластических операций
16:38
Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец
16:33
Гонявший на Ferrari москвич оказался сыном миллионера
16:30
Как обезопасить себя от рака груди
16:30
Женщин вдохновит новый аромат
16:26
Где россияне проведут отпуск
16:18
Толстый енот устроил погром на кухне (видео)
16:13
Вышла четвертая часть "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной
15:53
Путин преподнес букет роскошной Терешковой
15:47
У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя
15:42
Медведев ускорил в три раза выдачу маткапитала
15:32
В 2017 году в Москве откроют 19 новых станций метро
15:05
В РПЦ назвали ВИЧ выдумкой
14:55
Мажором на Ferrari занялись в ГИБДД
14:53
Лолита – Пугачевой: Спасибо, что вы ушли в декрет!
14:44
В Китае нашли помощников "ИГ"
14:35
Назван размер iPhone 8
14:34
Стас Пьеха рассказал о болезни двухлетнего сына
14:33
Фадеев заступился за оскорбленного Литвиновой "ампутанта"
14:25
Российского солдата застрелил снайпер в Сирии
14:12
Как гей-пропаганда захватила детские фильмы
14:08
Актриса Ирина Пегова о роли в порнофильме
14:08
Персональный ад родившей женщины
14:00
Ракеты КНДР взволновали Кремль
13:34
Друг Лизы Песковой трагически погиб
13:27
Рудковская высказалась о болезни Билана
13:23
Значение имени Галина
13:18
Финны стали чаще возвращаться домой с алкоголем
13:11
Врачи поставили Билану неутешительный диагноз
12:53
Ледяной дождь устроит битву за Москву
12:46
В Москве у учительницы угнали BMW за 5 млн
12:37
Александр Панайотов предложил перенести "Евровидение"
12:34
Мажор на Ferrari устроил гонки в Москве (видео)
12:28
Кончаловский и Толкалина раскрыли причины расставания
12:20
Изменившая внешность Анисина: Пощады Джигурде не будет!
12:13
Именинница Буланова о драках и ругани с Радимовым
12:09
Выпавший из окна москвич разбился о козырек подъезда
12:02
Флот России назвали угрозой существования Запада
11:49
Москвич попался на продаже медалей бабушки-ветерана
11:45
В России господствует культура изнасилования
11:36
Чем запомнился актер Александр Кузнецов
11:31
Роскошных авто в России стало больше
11:29
Маньяк изнасиловал москвичку на глазах у прохожих
11:27
Британский телеведущий "распял" Яценюка
11:20
Юлию Проскурякову поздравляют со второй беременностью
11:17
В убийстве посла Карлова замешана российская путана
11:12
Причину смерти двух школьниц в Москве нашли в соцсетях
11:10
Жители Праги выступили в защиту Донбасса
10:47
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
10:43
Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психиатрическую больницу
10:41
Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
10:38
Малахов вызвал гнев словами о Шурыгиной
10:34
В Москву привезли величайшего волшебника
10:20
Мужчина попал под поезд в Подмосковье
10:18
В Европе сочли крымский вопрос решенным
10:10
Война в Донбассе ударила по кошельку Абрамовича
09:39
Чехия бьет тревогу из-за отмены виз для Украины
09:30
Осужденной за репост воспитательнице отменили приговор
09:26
Дима Билан о сыне: Стараюсь присутствовать в его жизни
09:15
Трамп вызвал переполох среди чиновников США
09:09
Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки
09:08
Эротические фото морских пехотинцев США попали в Сеть
09:00
Муж Пелагеи и их дочь произвели фурор
08:57
Россиянка упала с 27-го этажа в Таиланде
08:36
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
08:35
Как российский генерал лишился ног в Сирии
08:30
Названа причина смерти актера Александра Кузнецова
08:29
Ле Пен отбила атаку на Путина
08:18
Лоза защитил Литвинову от нападок
08:05
Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах
08:02
В центре Москвы ограничат движение
07:51
На западе Москвы человек упал из окна на машину
00:01
Диму Билана выхаживают врачи
17:58
Музыкант Сергей Троицкий вышел из тюрьмы
17:49
Российский лыжник Устюгов завоевал серебро на ЧМ
17:36
Туристов накрыло лавиной в Альпах
17:23
В центре Москвы произошла крупная авария
17:08
Названы богатейшие люди мира
16:32
В Москве на стройке МВД погиб рабочий
16:15
Дональд Трамп завербовал Тони Блэра
15:53
В Москве загорелся жилой дом
15:25
Модники московского метро
15:00
Названа дата встречи Путина с Нетаньяху
14:39
В центре Москвы в жилом доме взорвался газ
13:57
У Захаровой появилась красивая соперница
13:24
Москвичка бросилась из окна во время пожара
12:56
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки
Как "советский Ален Делон" ломал жизни своим жертвам
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
Диму Билана выхаживают врачи
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!
Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психиатрическую больницу
Регионы

85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете

Фото: GLOBAL LOOK press\Caro / Sorge
В торговом центре Калуги престарелая местная жительница разработала и воплотила в жизнь преступную схему. Чтобы украсть пакет с вещами, принадлежащий посетителю магазина, пенсионерка провернула хитрую махинацию.
прочитано 3464 раза

По данным следователей, старушка выследила женщину, оставившую в камере хранения внушительный пакет. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, бабушка приступила к осуществлению преступного плана. Подобрав ключ, она открыла чужой шкафчик и переложила пакет в свой, пишет издание Life.ru.

ПО ТЕМЕ

Голая петербурженка настигла банную воровку (видео)

Москвичка украла у пожилой соседки наряженную елку

Сладкоежка с ребенком украла из супермаркета мешок конфет

Выяснилось, что к преступлению она тщательно подготовилась. Как сообщили в пресс-службе МВД по Калуге, посещая торговый центр на протяжении некоторого времени, пенсионерка забирала ключи от ячеек камер хранения и со временем собрала целую коллекцию. Благодаря этому хитрая старушка получила возможность с легкостью открыть любой шкафчик.

В отношении 85-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За преступление пенсионерке может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club. Как писали Dni.Ru, из гардеробной заведения на улице Льва Толстого пропала шуба женщины. Сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестная, предъявив номерок, забирает шубу и покидает помещение. Предполагаемую преступницу разыскивают.

3 марта 2017, 15:00

комментарии

Политика

Британский телеведущий "распял" Яценюка
Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
В Европе сочли крымский вопрос решенным
Ле Пен отбила атаку на Путина

Шоу-бизнес

Шаляпин сцепился с Солнцевым из-за Шурыгиной
Чем звезде "Дома-2" грозит восстановление девственности
"Бомбила" Песков поставил на уши россиян
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье

Проишествия

Как российский генерал лишился ног в Сирии
Москвичка бросилась из окна во время пожара
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке

Lifestyle

Орнелла Мути госпитализирована с серьезной травмой
Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев
Как стать красивее за сутки до праздников
Топ-5 звездных пластических операций
Lifestyle

Названа причина смерти актера Александра Кузнецова

Артист скончался на 82-м году жизни
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию

Прославленный исполнитель объяснил, почему не хочет жить на Рублевке
Политика

У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя

Телевизионщики тайком сняли конфликт президента со своим стратегом

Шоу-бизнес

Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье

Телезрители оценили четвертый эфир, посвященный 17-летней красотке

Гороскоп

Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной

Фоторепортажи

Откровенные фото Любови Толкалиной
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах
Модники московского метро

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Взятки Хорошавину передавал Горбачев
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
Девушка обнажилась на публике за 15 тысяч рублей (видео)
Две сестры зверски убили семью из четырех человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru