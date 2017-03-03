85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете

В торговом центре Калуги престарелая местная жительница разработала и воплотила в жизнь преступную схему. Чтобы украсть пакет с вещами, принадлежащий посетителю магазина, пенсионерка провернула хитрую махинацию.

По данным следователей, старушка выследила женщину, оставившую в камере хранения внушительный пакет. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, бабушка приступила к осуществлению преступного плана. Подобрав ключ, она открыла чужой шкафчик и переложила пакет в свой, пишет издание Life.ru.



Выяснилось, что к преступлению она тщательно подготовилась. Как сообщили в пресс-службе МВД по Калуге, посещая торговый центр на протяжении некоторого времени, пенсионерка забирала ключи от ячеек камер хранения и со временем собрала целую коллекцию. Благодаря этому хитрая старушка получила возможность с легкостью открыть любой шкафчик.

В отношении 85-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За преступление пенсионерке может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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