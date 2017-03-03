Хабаровчанин спас застрявшую в банке собаку (видео)

В Хабаровске спасли собаку, голова которой застряла в банке из-под майонеза. Видимо, пес надеялся найти в таре съестное.

Спасательную операцию сняли на видео местные жители. На кадрах видно, что собака пытается самостоятельно избавиться от банки, но у нее ничего не выходит. Тогда на помощь животному приходит мужчина. Он буквально вытряхивает пса из пластмассовой западни, передает Life.ru.