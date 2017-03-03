Хабаровчанин спас застрявшую в банке собаку (видео)
Спасательную операцию сняли на видео местные жители. На кадрах видно, что собака пытается самостоятельно избавиться от банки, но у нее ничего не выходит. Тогда на помощь животному приходит мужчина. Он буквально вытряхивает пса из пластмассовой западни, передает Life.ru.
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