Дети написали сочинение про Бузову

Ольга Бузова, ставшая за 13 лет одной из самых популярных телеведущих в России, неизменно привлекает к себе внимание поклонников и журналистов. 31-летняя звезда – желанная гостья всех московских тусовок и эфиров. Но не только в столице задались вопросом бешеной популярности звезды "Дома-2" – в Чеченской республике феномен Бузовой теперь изучают в школе.

"Ольга Бузова как герой массовой культуры современной России" – так сформулирована тема сочинения для десятиклассников средней общеобразовательной школы № 2 в селе Правобережное в Чечне. Порассуждать о том, как общество сделало из звезды реалити-шоу героя нашего времени, своим подопечным предложил преподаватель обществознания.

По словам педагога, его ученики и раньше писали сочинения по массовой или по молодежной культуре. "Когда-то мы писали про рок-артистов, когда-то про популярных рэперов, а вот вчера про Ольгу Бузову. Благодаря СМИ и телевидению эти люди становятся героями. В этом и была суть моего задания", – объяснил учитель обществознания.

По словам преподавателя, при изучении раздела "Молодежная культура" ученики десятого класса в качестве обязательного задания сами выбирают героя исследования и пишут о нем сочинение. На этот раз школьникам на выбор предложили три кандидатуры: любимый отпрыск олигарха Владимира Киселева – певец Юркисс, подопечный Тимати Егор Крид и и певица и телеведущая Ольга Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 21 2017 в 1:01 PDT

По словам подростков, Бузова стала особенно популярной после недавнего визита в Грозный по приглашению главы республики. В итоге десятиклассники в основном сошлись во мнении, что эта девушка – действительно герой нашего времени, сообщает издание Life.ru.

Чеченские школьники продемонстрировали, что прекрасно осведомлены обо всех подробностях биографии героини своего исследования. При этом они в деталях расписали в сочинениях все "этапы большого пути" любимой телеведущей.



"Ольга Бузова обрела свою популярность, когда пришла на проект "Дом-2". Сначала она была там как участник, потом стала ведущей.... Осенью 2016 года рассталась со своим супругом Дмитрием Тарасовым, а в 2017 году они официально развелись. Они стали самой обсуждаемой парой 2016 года после Анджелины Джоли и Брэда Питта. В 2016 году выпустила хит "Под звуки поцелуев", который продержался несколько недель на первом месте в iTunes. В данный момент она является самой знаменитой персоной России, имея 8,9 миллиона подписчиков в Instagram", – написал школьник Ильяс Евмурзаев.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 8 2017 в 3:27 PST

Некоторые подростки полагают, что своей столь успешной карьерой телеведущая обязана личной жизни. "После того как российская ведущая Ольга Бузова развелась с супругом, резко возросла ее популярность. Пользователи "Инстаграма" стали больше интересоваться личной жизнью телеведущей. Несмотря на массовую критику в свой адрес, Бузова не ломается", – пишет ученица Седа Музаева.

Ранее сообщалось, что ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова посетила Грозный. На своей официальной страничке в Instagram она провела настоящий репортаж для многочисленных подписчиков, опубликовав серию фотографий и видео из своей поездки. Впрочем, как писали Dni.Ru, дальше чеченской столицы телезвезда не побывала, заявив, что оставила Грозному свое сердце.