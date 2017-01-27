Бузова осталась без сердца в Чечне

Ольга Бузова посетила Грозный. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" заявила, что оставила городу свое сердце.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова провела настоящий репортаж для многочисленных подписчиков, опубликовав серию фотографий и видео из своей поездки по Чечне. Впрочем, дальше Грозного ведущая телепроекта "Дом-2" не побывала.

"Мое первое знакомство с потрясающим городом. счастлива наконец побывать здесь и ощутить все великолепие этого сказочного места", – так подписала первую фотографию из Чечни Бузова.

Далее Ольга побывала на самой высокой точке мечети "Сердце Чечни", где сделала несколько селфи и видео. Невооруженным глазом заметно, что Ольга, облаченная в черные джинсы и легкую курточку, но зато в традиционном платке на голове, замерзла.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 26 2017 в 6:42 PST

Тем не менее, у телебрюнетки остались лишь самые приятные впечатления от города. "Невероятная красота ❤️❤️❤️ захватывает дух🙈" – призналась Бузова своим подписчикам.

А вечером для Ольги устроили настоящий прием. Ведь недавно ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" отметила 31-летие. Для Бузовой спели звезды чеченской сцены, а также выступила команда КВН. Более того, Ольга не удержалась и пустилась в пляс, исполнив лезгинку. Не обошлось и без именинного торта.

"У меня сегодня был второй день рождения Для меня выступали заслуженные артисты Чеченской республики. Спасибо за такой теплый прием ❤ У меня нет слов! Душа переполнена эмоциями ...Я счастлива 😇" – объявила Бузова, признавшись, что попала в сказку.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 26 2017 в 2:03 PST

Отметим, что в Грозный Ольга приехала для того, чтобы принять участие в фотосессии модного дома Firdaws, специализирующегося на нарядах для восточных женщин. Бузову одели соответственно, и на празднике девушка блистала в черной в цветочек блузке и длинной простой юбке того же цвета. Разумеется, голову девушки украшал платок.

Перед отъездом Бузова призналась, что оставила свое сердце Грозному. Ольга написала: "Два дня в сказке. 💋Непередаваемые ощущения, душевная атмосфера и,что самое главное, потрясающие люди. Мое сердце переполнено любовью, как мне не хватало таких эмоций Я влюбилась в этот город. И обязательно сюда вернусь 🙏 Вернусь уже не только в гости, но и с желанием реализовать задуманные планы и проекты Очень надеюсь, что все получится 😊. Грозный, оставляю своё сердце тебе ❤️"