Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину

В Стерлитамаке местные жители поймали ковром соседа, который упал с балкона третьего этажа. Происшествие попало на видео.

На опубликованных кадрах видно, женщина пытается удержать падающего с третьего этажа мужчину, но ей не удается. В итоге пострадавший успешно приземлился на ковер, который успели подготовить соседи, передает Life.ru.