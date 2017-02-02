Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину

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В Стерлитамаке местные жители поймали ковром соседа, который упал с балкона третьего этажа. Происшествие попало на видео.
На опубликованных кадрах видно, женщина пытается удержать падающего с третьего этажа мужчину, но ей не удается. В итоге пострадавший успешно приземлился на ковер, который успели подготовить соседи, передает Life.ru.
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