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Регионы

На Урале зафиксировали серию ядерных взрывов

Фото: wikipedia.org
На территории Ханты-Мансийского автономного округа были зафиксированы и официально зарегистрированы места, где в период с 1978 по 1985 годы была проведена серия подземных ядерных взрывов. Часть информации по-прежнему остается засекреченной.
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Места проведения ядерных испытаний в Югре в советские годы были законодательно закреплены, рассказал исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты населения региона Ярослав Чубаров. Парламент ХМАО примет соответствующие поправки уже на ближайшем заседании. Правительству региона поручено вести контроль за этими территориями.

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Специалисты определили и зафиксировали пять мест, где советские атомщики проводили подземные ядерные испытания. Это окрестности поселков Игрим и Лемпино (проекты "Кратон-1" и "Кимберлит-1", 1978, 1979 годы), городов Лянтор и Пыть-Ях ("Кварц-3" и "Бензол", 1984, 1985 годы), а также поселок Пальяново ("Ангара", 1980 год), передает URA.Ru. Сообщается, что часть информации о взрывах по-прежнему остается засекреченной.

По разным сведениям, специалисты спустили в скважины и подорвали несколько десятков ядерных зарядов. Мощность самого крупного из них достигала 22 килотонн. Примерно такой же силой обладала бомба "Толстяк", при помощи которой ВВС США уничтожили японский город Нагасаки.

Советские испытания проводились в интересах нефтяной промышленности страны. С помощью взрывной волны инженеры надеялись создать резервуары для хранения черного золота и увеличить приток добываемых энергоносителей.

Теперь местным властям предстоит наблюдать за состоянием окружающей среды в районах испытаний и информировать население об опасности. При этом местные чиновники не уверены, что стоит регулярно оповещать широкую общественность о результатах проверок.

"Вопрос неоднозначный. Население, которое проживает в непосредственной близости от мест проведения подземных взрывов, оно и так предупреждено. У нас установлены предупреждающие таблички. А лишний раз говорить об этом в СМИ – только зря пугать людей", – заметил глава департамента гражданской защиты Ханты-Мансийского автономного округа.

Ведомство, по его словам, и сейчас регулярно проводит мониторинг радиационно-гигиенической обстановки в водоемах, атмосфере и почвах региона. На сегодняшний день все показатели в норме и никакой опасности для населения нет, подчеркнул Ярослав Чубаров. Радиационное заражение грозит региону только в случае попадания продуктов полураспада на поверхность. Такой процесс могут вызвать только серьезные землетрясения или сдвиги земной коры.

Автор: Геннадий Куприянов7 декабря 2017, 20:20

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