Ростехнадзор опроверг слухи о выбросе рутения на "Маяке"

Нарушений в работе предприятия "Маяк" не выявлено. Ростехнадзор проверил информацию об обнаружении радиоизотопа рутений-106 в европейских государствах – ранее предполагалось, что источником загрязнения стало атомное предприятие в Челябинской области.

Производственное объединение "Маяк" входит в состав госкорпорации "Росатом". Предприятие в Челябинской области производит компоненты ядерного оружия. После того, как появились сообщения о радиоактивном загрязнении воздуха в странах Европы, СМИ и некоторые эксперты высказали предположения, что выброс на "Маяке" стал причиной обнаружения рутения-106.

Однако "Росатом" причастность к превышению содержания рутения отрицает. В ведомстве заявили, что никаких инцидентов на объектах атомной отрасли России не происходило. Теперь это подтвердила и проверка, проведенная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

"В ходе проверки установлено, что в течение августа - октября 2017 года на территории ФГУП "ПО Маяк", его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней, установленных для предприятия", – сказано в сообщении ведомства.

По данным Ростехнадзора, никаких нарушений, связанных с работой оборудования и технологическими процессами, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106, не выявлено. Проверка на "Маяке" проводилась с 26 октября по 3 ноября 2017 года.

О том, что с 25 сентября по 1 октября было выявлено превышение содержания рутения-106 в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области, сообщал ранее Росгидромет. Из сводки ведомства следовало, что содержание изотопа в пробах с этих постов составляло 76,1 тысячи и 52,3 тысячи микробеккерелей на кубометр. Как сообщал Росгидромет, это превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз и соответствовало уровню "экстремально высокое загрязнение".

В конце сентября российская автоматическая система мониторинга фиксировала повышение концентрации рутения-106 в России и ряде других стран – Польше, Болгарии, Украине. По словам главы Росгидромета, концентрации изотопа в Румынии были в полтора-два раза выше, чем в нашей стране. А первые сообщения о следах изотопа в воздухе появились в конце сентября – начале октября. Немецкое ведомство по радиационной защите обнаружило над Австрией и Германией радиоактивные следы. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале – однако подкрепить свои выводы ничем не смогло.