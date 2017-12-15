Ревнивец-палач сжалился над женой перед попыткой отрубить руки

Стали известны новые подробности страшной трагедии, произошедшей в подмосковном Серпухове. Мать оставшейся без руки Маргариты Грачевой дала интервью.

Инна Шейкина поделилась с журналистами новой информацией о преступлении. Оказывается, ее дочка могла уцелеть. В определенный момент муж-мучитель сжалился над ней. "В какой-то момент он неожиданно подобрел, может, Рита его убедила в чем-то. Он посадил ее обратно в машину, развязал руки. Но вскоре опять завязал руки. Схватил ее и волоком потащил к заранее выбранному пеньку. Перед тем как отрубить кисти, он начал ломать ей пальцы, сами руки. Сплошное месиво было", – приводит газета "Московский комсомолец" слова женщины.

Кроме того, Шейкина рассказала, что состояние ее дочери улучшается. Есть надежда, что левая кисть, которую хирурги пришили на место, приживется. "Есть положительные результаты – кровь начала циркулировать, пальцы стали потеплее. Сохранят ли пальцы какие-то функции – про это пока рано говорить. Мало времени прошло. Всего пять дней", – поделилась Шейкина.

По словам женщины, Маргарита все еще ощущает отрубленную правую кисть – ее медикам спасти не удалось. "Это фантомные боли – так объясняют врачи. А еще она страшно напугана, и этот страх не отпускает ее. Рита все время повторяет: "Я боюсь. Я боюсь". Когда я первый раз ее увидела, она вообще беспрерывно твердила, не замолкая: "Мне страшно, я боюсь", - рассказывает Шейкина.



Она призналась, что Маргарита вспомнила, что говорил ее муж-мучитель, пока рубил ей руки: "Не доставайся же ты никому". По словам Шейкиной, Дмитрий начина бить жену топором, когда она пыталась вырываться: "В итоге на бедре у нее от топора рваная рана".

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) Дек 12 2017 в 1:32 PST

Напомним, ранее Dni.Ru рассказывали о страшной трагедии, разыгравшейся неподалеку от Серпухова. Мужчина вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.