"ЕР" настроит работу в регионах

"Единая Россия" проведет "Тонкую настройку" работы отделений партии. С серией рабочих поездок в регионы отправляется исполняющий обязанности секретаря генерального совета "ЕР" Андрей Турчак.

До середины декабря Андрей Турчак посетит все 85 региональных отделений "ЕР". Он встретится с их секретарями и руководителями исполкомов. По словам политика, поездки позволят проанализировать лучший опыт работы на местах, ознакомиться с ситуацией и изучить проблемы.

"По итогам поездок будут сформулированы и обобщены предложения по улучшению деятельности работы партии в субъектах Российской Федерации. На встречах пойдет речь о подготовке Съезда, о переформатировании структуры межрегиональных координационных советов (МКС), о будущих выборных кампаниях и векторе работы отделений", – заявил Турчак.

По данным пресс-службы "ЕР", на 16-17 ноября запланированы встречи с секретарями региональных отделений в Дальневосточном федеральном округе. Андрей Турчак встретится и с главой Республики Саха (Якутия), а позже проведет совещание с активом Якутского регионального отделения "ЕР". Также планируются мероприятия с участием исполняющего обязанности секретаря генсовета партии в рамках реализации федеральных партийных проектов.

В Иркутской области, куда Турчак прибудет 18 ноября, он проведет серию совещаний с секретарями региональных отделений и руководителями исполкомов в Сибирском федеральном округе. Также запланированы встречи с активом Иркутского регионального отделения партии, представителями "Молодой Гвардии Единой России".

Совещание Уральского МКС пройдет в Салехарде, где Андрей Турчак будет 19-20 ноября. Исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" также планирует встретиться с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа и осмотреть объекты, построенные в Салехарде в рамках партийных проектов.