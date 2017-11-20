"Единая Россия" разворачивается в сторону регионов

Планируемая реформа Межрегиональных координационных советов (МКС) "Единой России" свидетельствует о том, что партия разворачивается в сторону регионов. Такое мнение высказал исполняющий обязанности секретаря генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Политик сделал такой вывод после заседания Межрегионального координационного совета по четырем восточным регионам в Салехарде. "Укрупнив МКС, мы сможем обеспечить вертикальную связь федерального руководства "Единой России" с каждым нашим первичным отделением", – сказал Турчак журналистам.

На заседании единороссы из разных регионов обсудили лучшие практики как по партпроектам, так и по организационной работе. Такие встречи становятся регулярными. "Это очень важный канал коммуникации, поэтому реформа Межрегиональных координационных советов будет готовиться с использованием опыта МКС по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО – Югре и ЯНАО", – подчеркнул Турчак.

Он опроверг информацию о сокращении числа партийных проектов, сообщив, что ни один из них не будет закрыт. "Некоторые из них пересекаются по своей отраслевой специфике, в связи с чем могут быть объединены и укрупнены. Мы добиваемся того, чтобы под каждым партийным проектом была конкретная строчка бюджетного финансирования, предусмотренная в федеральном, региональном бюджетах", – пояснил политик.

В свою очередь руководитель координационного совета по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО – Югре и ЯНАО, депутат Иван Квитка отметил высокую интенсивность работы, которая проводится в рамках совета. Он также предложил создать на уровне каждого региона, входящего в МКС, комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Партия должна следить за исполнением своих предвыборных обещаний и отчитываться перед избирателями.

Именно поэтому, по словам парламентария, решено создать в регионах такие комиссии. Все идеи, которые были высказаны на встрече в Салехарде, в том числе по реформе советов, будут использованы для подготовки конкретных предложений к съезду "Единой России", который пройдет 22-23 декабря в Москве.