В Подмосковье ловкие воришки стащили лазер за два миллиона

Двое неизвестных вынесли из салона в подмосковном Красногорске лазер для депиляции, передает телеканал "360". Стоимость пропажи составляет почти два миллиона рублей. При этом неизвестно, как именно злоумышленники проникли в помещение. Отмечается, что замки на входной двери остались целыми. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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