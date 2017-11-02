В Подмосковье ловкие воришки стащили лазер за два миллиона

Скандальный развод Джигарханяна Конфликт Панина и Галкина Президентские амбиции Собчак Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Четверг 2 ноября
Лента новостей
13:25
Тверского стрелка оставили в тюрьме до конца жизни
13:14
В Турции четверо силовиков погибли в перестрелке с курдами
13:02
Коленки журналистки довели главу Минобороны до отставки
13:01
Россиянки назвали необычные места для секса
12:18
Дочь Кончаловского сильно изменилась
12:11
Курс биткоина перевалил за 7 тысяч долларов
12:07
Умер режиссер фильма "Секретный фарватер"
12:05
Назван рецепт мужского множественного оргазма
11:56
В Москве пройдет XX выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней"
11:54
Рапунцель из "Дома-2" врезала Шурыгиной
11:46
Глава ЦБ назвала сроки приватизации Сбербанка
11:37
Актриса Васильева назвала украинскую певицу путаной
11:25
В Москве мужчину заживо сожгли в отделении полиции
11:21
Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"
11:09
Друг о супружеской измене молодой жены Джигарханяна
11:04
Магия борща и секса
11:02
Кто настоящий хозяин миллиардов полковника Захарченко
11:02
Юрист назвал долгом изнасилование девушек в рваных джинсах
10:54
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
10:28
В Москве у безработного угнали Mercedes за 4 млн
10:15
Как женщины относятся к жизни без оргазма
10:15
Труп четыре часа пролежал на улице в Москве
10:10
Подольская в ночи застала Преснякова
09:56
Из банка в Москве украли 27 миллионов
09:48
В Индии родился ребенок с двумя головами
09:37
Россиянам грозит смертельная эпидемия
09:36
Паулина Андреева осталась без волос
09:13
Онкобольным Дмитрием Хворостовским подло воспользовались
09:05
В новостном репортаже разглядели инопланетянина (видео)
08:44
Убивший учителя студент решился на откровения перед резней
08:36
Максакова стала героиней нового скандала
08:29
Киев предъявил Москве жесткие требования по Крыму
08:00
Путину раскрыли способ сурово покарать США
07:47
При стрельбе в универмаге в Колорадо погибли люди
21:56
Панин вплел Пугачеву в пакостные гей-разборки с Галкиным
21:50
Беглянке Цымбалюк-Романовской светит несколько уголовных дел
21:49
В Москве машина с инкассаторами попала в ДТП
21:31
Гороскоп здоровья на ноябрь
21:18
В России остановился рост цен на продукты
21:17
Королева "качалки" покорила Сеть
21:15
Из-за отвратительной лжи Тимати внук Пугачевой утратил веру в людей
20:43
Мужу Берковой родит детей другая женщина
20:40
Смерть чеченки с Майдана связали с убийством Немцова
20:22
Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах
20:02
Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014
19:48
В деле о резне в московском колледже всплыло домашнее насилие
19:37
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
19:30
Джигурда объявил о президентских амбициях
19:15
Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
19:10
Зарплата ушлой молодой жены Джигарханяна возмутила его друзей
18:39
Сахалин беднеет из-за губернатора
18:26
Звезда "Физрука" призналась в интиме с Нагиевым
18:10
Ребенок спас Краснихину от СИЗО
18:01
На Бузову набросились из-за неожиданной роли
17:55
Трагедия семьи Эльдара Рязанова
17:40
В Москве появилось кладбище роботов
17:31
Бунтующий Саакашвили подставил Авакова
17:04
В Москве на один день закроют центры госуслуг
17:02
Олимпийская чемпионка вышла замуж за подругу
16:29
За что студент перерезал горло учителю в Москве
16:25
Анисина поставила ультиматум Джигурде
16:25
Почему снятся кошмары
16:18
Опубликован график отключения газа должникам
16:18
У жены лысеющего от гепатита Казаченко обнаружили рак
16:09
Нефти предсказали взрывной рост
16:04
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
16:01
Бизнес-гороскоп на ноябрь
15:58
Странная смерть героини Майдана
15:54
Новые откровения юной любовницы Вороненкова
15:49
Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру
15:35
Знаменитости предпочитают молодых мужчин
15:26
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после тяжелой болезни
15:17
Студент устроил фотосессию на фоне трупа учителя в Москве
15:09
Названа новая дата апокалипсиса
15:09
Дети оставили певицу Валерию
15:00
Крым разнес Украину за антироссийский выпад в ООН
14:47
Пугачева согласилась плясать в образе девочки-снежинки за 20 миллионов
14:24
В колледже на западе Москвы студент зарезал преподавателя и умер
14:08
Друга-педофила Ротару вытаскивают из тюрьмы
13:57
Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник
13:50
Названа новая опасность переливания крови
13:40
Опубликовано видео с подозрительным Балуевым
13:40
"Хватит передергивать": Аваков высказался о своих отношениях с Порошенко
13:36
Собчак откровенно о "единственной связи" с Путиным
13:23
Сердце великого дизайнера выставили на обозрение в Париже
13:16
Tez Tour оценил отмену "все включено" в Турции
13:08
Новый iPhone X заряжается от солнца
12:49
Бессовестная Рапунцель переспала без защиты с Яббаровым
12:48
Володин назвал пять базовых ценностей России
12:40
ТПУ "Хорошевское" будет готов в 2020 году
12:30
Оскандалившаяся Семенович рассказала о романе с известным певцом
12:13
В Москве пройдет VIII международная выставка "Искусство куклы"
12:06
Замешанную в гей-скандале звезду "Голоса" пнули
11:58
Плющенко о втором ребенке от Рудковской: Главное, чтобы родился малыш
11:57
США решили стереть с лица земли Россию и Китай
11:40
Американка зачала ребенка во время беременности
11:39
Чистая вода защитит от болезней
11:21
Малахов показал слежку за Джигарханяном
11:11
Главные правила ухода за руками в холода
11:09
Сын Якубовича сорвался с огромной высоты
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру
Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
У Джигарханяна объявился сын
Регионы

В Подмосковье ловкие воришки стащили лазер за два миллиона

прочитано 223 раза

Двое неизвестных вынесли из салона в подмосковном Красногорске лазер для депиляции, передает телеканал "360". Стоимость пропажи составляет почти два миллиона рублей. При этом неизвестно, как именно злоумышленники проникли в помещение. Отмечается, что замки на входной двери остались целыми. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

2 ноября 2017, 12:37

комментарии

Политика

Смерть чеченки с Майдана связали с убийством Немцова
Бунтующий Саакашвили подставил Авакова
Крым разнес Украину за антироссийский выпад в ООН
Собчак откровенно о "единственной связи" с Путиным

Шоу-бизнес

Сенсационное заявление порнозвезды Берковой после венчания
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения
Дочь Кончаловского сильно изменилась

Проишествия

В деле о резне в московском колледже всплыло домашнее насилие
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после тяжелой болезни
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
Террорист из Узбекистана хотел убить детей-инвалидов

Lifestyle

Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
В московской филармонии избивают стариков и инвалидов
Шоу-бизнес

Друг о супружеской измене молодой жены Джигарханяна

Приятель артиста прокомментировал слухи
Происшествия

В Москве мужчину заживо сожгли в отделении полиции

Задержанный получил ожоги и умер в больнице, не приходя в сознание
Шоу-бизнес

Актриса Васильева назвала украинскую певицу путаной

Артистка просила сделать мотор самолета "потише"
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского сильно изменилась

Мария буквально расцвела

Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь
Мужу Берковой родит детей другая женщина
Бизнес-гороскоп на ноябрь
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж

Фоторепортажи

Королева "качалки" покорила Сеть
Знаменитости предпочитают молодых мужчин
Молодая красотка путешествует голой
Дочь Валерии сорвала овации в Москве

Спорт

Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014
Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник
Олимпийская чемпионка вышла замуж за подругу
Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой

Регионы

Безумные регионы: ростовчане покупают все больше секс-игрушек
Красотку-помощницу мэра ударили 7 раз ножом из-за цепочки и сережек
Будущий воспитатель детсада разделась ради iPhone (видео)
Школьнику грозит тюрьма за подделку оценок в журнале
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru