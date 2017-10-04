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Регионы

"ЕР" собрала на местные дома культуры дополнительный миллиард

Ольга Казакова. Фото: er.ru
Партийный проект "Единой России" по развитию местных домов культуры приносит результаты. Первые объекты уже открылись. Кроме того, "ЕР" удалось привлечь для реализации масштабной программы дополнительно к выделенным средствам около 1 миллиарда рублей.
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Федеральный бюджет выделил на реализацию проекта "Местный дом культуры" 1 миллиард 400 миллионов рублей. Позже к финансированию программы подключились региональные и муниципальные бюджеты, сообщила координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

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"У нас получилось около 2,5 миллиарда рублей в общей сложности, из которых порядка 100 миллионов – это внебюджетные деньги. Таким образом, это уже народное дело, которое нужно сохранить. Проект эффективный, простой и очень доступный для людей", – заявила Казакова.

Координатор подчеркнула, что некоторые объекты превратились в настоящие "народные стройки": к ним, кроме местных властей, подключились не только меценаты, но и население. По словам Казаковой, сейчас решается вопрос о продлении федерального финансирования проекта на 2018-й и последующие годы.

Партийный проект "ЕР" "Местный дом культуры" стартовал в этом году и рассчитан на два года. Его цель - поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Итогом работы должно стать достойное материально-техническое оснащение ДК по всей стране. Еще одна задача проекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию. Масштабные ремонтные работы уже развернулись в Ставропольском крае, Самарской, Рязанской, Ульяновской областях.

Фото: er.ru

Как отметила Казакова на селекторном совещании, для того, чтобы партпроект "Местный дом культуры" вошел в проект бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов, необходимо его полностью выполнить в 2017 году. Все регионы единодушны во мнении, что проект нужно продолжать – и даже увеличивать его масштабы.

В свою очередь, директор департамента региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова привела следующие цифры. Около сорока участвующих в проекте российских регионов (всего участников 71) уже полностью справились с поставленными задачами. Ситуация в семи регионах вызывает некоторые опасения. Однако власти на местах заверяют, что все проблемные объекты взяты под контроль, все обязательства будут выполнены до конца октября.

Автор: Андрей Евлампиев4 октября 2017, 16:52

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