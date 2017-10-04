"ЕР" собрала на местные дома культуры дополнительный миллиард

Партийный проект "Единой России" по развитию местных домов культуры приносит результаты. Первые объекты уже открылись. Кроме того, "ЕР" удалось привлечь для реализации масштабной программы дополнительно к выделенным средствам около 1 миллиарда рублей.

Федеральный бюджет выделил на реализацию проекта "Местный дом культуры" 1 миллиард 400 миллионов рублей. Позже к финансированию программы подключились региональные и муниципальные бюджеты, сообщила координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"У нас получилось около 2,5 миллиарда рублей в общей сложности, из которых порядка 100 миллионов – это внебюджетные деньги. Таким образом, это уже народное дело, которое нужно сохранить. Проект эффективный, простой и очень доступный для людей", – заявила Казакова.

Координатор подчеркнула, что некоторые объекты превратились в настоящие "народные стройки": к ним, кроме местных властей, подключились не только меценаты, но и население. По словам Казаковой, сейчас решается вопрос о продлении федерального финансирования проекта на 2018-й и последующие годы.

Партийный проект "ЕР" "Местный дом культуры" стартовал в этом году и рассчитан на два года. Его цель - поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Итогом работы должно стать достойное материально-техническое оснащение ДК по всей стране. Еще одна задача проекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию. Масштабные ремонтные работы уже развернулись в Ставропольском крае, Самарской, Рязанской, Ульяновской областях.

Как отметила Казакова на селекторном совещании, для того, чтобы партпроект "Местный дом культуры" вошел в проект бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов, необходимо его полностью выполнить в 2017 году. Все регионы единодушны во мнении, что проект нужно продолжать – и даже увеличивать его масштабы.

В свою очередь, директор департамента региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова привела следующие цифры. Около сорока участвующих в проекте российских регионов (всего участников 71) уже полностью справились с поставленными задачами. Ситуация в семи регионах вызывает некоторые опасения. Однако власти на местах заверяют, что все проблемные объекты взяты под контроль, все обязательства будут выполнены до конца октября.