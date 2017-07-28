На Урале подросток разбился на угнанной машине

На втором километре дороги Верхняя Синячиха – Махнево близ Алапаевска в Свердловской области произошло ДТП, в котором погиб подросток, передает URA.Ru. Молодой человек сидел за рулем машины, в какой-то момент не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в дерево. Два его пассажира госпитализированы с переломом бедра и открытой черепно-мозговой травмой. Автомобиль принадлежал матери погибшего. Она рассказала, что вечером ее сын вышел на улицу и не вернулся. Позже она обнаружила, что из сумки пропали ключи от машины и деньги.