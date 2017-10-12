В Москве вооруженные налетчики угнали фургон с компьютерами

На севере столицы четверо злоумышленников совершили разбойный налет на фургон с компьютерами-моноблоками. ЧП произошло во 2-м Новоподмосковном переулке, сообщает агентство "Москва".

Как рассказал водитель фургона, налетчики на автомобиле Dodge спровоцировали ДТП и, угрожая пистолетом, заставили его и экспедитора выйти из машины. После этого грабители завладели фургоном и скрылись.

В ходе розыска правоохранители обнаружили брошенными фургон и автомобиль Dodge. Примечательно, что компьютеры из машины не пропали.