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"Боярышник" продолжил убивать жертв в больнице
"В связи с отравлением к медикам обратились 53 пациента, 25 из которых скончались, 28 находятся сейчас на лечении, в том числе 13 – в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких", – цитирует ТАСС зампреда правительства Иркутской области Валентину Вобликову.
Она добавила, что у врачей достаточно ресурсов для оказания медицинской помощи в полном объеме, однако ситуация в городе очень сложная. "Многие из поступавших в отделения интенсивной терапии с самого начала были нежизнеспособны", – добавила Вобликова.
Между тем, согласно опросу, проведенному "Рамблер/новости", более 25% россиян признались, что хотя бы раз в жизни употребляли настойку боярышника. Из них 7% употребляют "Боярышник" регулярно. По данным опроса, 14% использовали настойку в медицинских целях, 15% признались, что пробовали из любопытства. Ответ "покупаю регулярно" выбрали 7% респондентов. Большинство пользователей – 64% – никогда не употребляли данное средство. В опросе приняли участие больше четырех тысяч человек.
Напомним, ранее жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске начали массово поступать в больницы с симптомами тяжелого отравления. Оказалось, что все они употребляли косметическое средство для принятия ванн "Боярышник".
По предварительной информации, жидкость производилась нелегально и содержала ядовитые вещества – метанол и антифриз. Первоначально сообщалось лишь о 26 погибших, однако за сутки эта цифра увеличилась вдвое.
В большинстве случаев трагедия развивается по одному и тому же сценарию. Выпив спиртосодержащей жидкости, люди в состоянии комы поступают в больницы, где медики часто уже ничем не могут им помочь.
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