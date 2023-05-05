ЖК Headliner в Москве прошел проверку на пожарную безопасность

Квартал жилых небоскребов Headliner от ГК "КОРТРОС" прошел организованную МЧС проверку на пожарную безопасность. Плановые учения по ликвидации возможного возгорания в высотном здании состоялись в пятницу, 5 мая.



В учениях участвовали пожарные, спасатели и службы городского хозяйства Москвы. Они отработали действия по локализации и ликвидации возгорания в высотном здании, а также эвакуации людей. К мероприятию привлекли специальную технику.

В ЖК Headliner испытали современное спасательное оборудование и новые методы реагирования. Участники плановых учений отработали алгоритмы действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Представители правительства Москвы дали высокую оценку работе городских служб.

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев отметил, что компания создает безопасную среду для проживания людей во всех своих проектах.

"Сегодня наши небоскребы прошли проверку на безопасность на твердую пятерку с плюсом", – подчеркнул гендиректор.

Квартал небоскребов Headliner расположен в Пресненском районе Москвы. При возведении небоскребов используются передовые технологии и лучшие материалы. Третью очередь ЖК введут в эксплуатацию в 2024 году.

Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.