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Понедельник 3 апреля

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Россияне нашли замену Италии, Испании и Греции

Россияне нашли замену Италии, Испании и Греции
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Граждане не перестали инвестировать в курортную недвижимость.

Произошедшие в прошлом году геополитические изменения и последующее закрытие границ вынудили россиян искать альтернативные места отдыха. В любом случае граждане не перестали инвестировать в курортную недвижимость.

Состоятельные россияне, кто предпочитал выезжать в Италию, Испанию или Грецию, нашли замену роскошным европейским курортам у себя на родине. Богатые клиенты заинтересовались рынком недвижимости Сочи.

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Как отметила вице-президент городской Гильдии риелторов Юлия Усачева, состоятельные граждане начали покупать в Сочи недвижимость не только для личного проживания, но и в качестве инвестиции.

Она почеркнула, что россияне, которые предпочитали отдыхать на европейских курортах, ранее не рассматривали главный курорт России ни для отдыха, ни для вложения денежных средств. Разумеется, теперь богатые клиенты предъявляют к жилью более жесткие требования.

Новые клиенты ориентируются на развитость инфраструктуры и расположение объектов вложения. По словам эксперта, наиболее удобной считается недвижимость у моря. Однако и цена на береговой линии соответствующая.

Риелтор также добавила, что состоятельные россияне покупают в Сочи недвижимость не только для перепродажи, но и для получения ежемесячного пассивного дохода. По ее словам, количество арендных объектов возрастает.

3 апреля 2023, 13:20
Фото: Roman Denisov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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