Как снизить цены на недвижимость: эксперт предложил варианты

После конференции по ипотеки, на которой представитель ЦБ РФ заявил, что среднестатистическому россиянину сегодня требуется восемь лет для сбора денежных средств на покупку квартиры, если он не будет не пить и не есть, а только откладывать зарплату, многие эксперты по недвижимости предложили свои варианты для решения жилищного вопроса в стране.
Так, представитель компании "Опора России" Евгений Шлеменков подчеркнул, что для снижения стоимости квартир в России необходимо создать арендную недвижимость с хорошими условиями и длительным сроком эксплуатации. Кроме того, по словам эксперта, граждан неужно предоставить возможность получать участки для возведения частных домов.
Он обратил внимание на идею запрета мусоропроводов в жилых домах, которая обсуждалась в Госдуме РФ. В числе прочих причин называлась экономия при возведении новостроек. Меж тем, специалист уверен, что данная мера никак не поможет снизить цены на недвижимость.
Евгений Шлеменков добавил, сегодня порядка сорока процентов квартир в новостройках остаются нераспроданными, однако девелоперы не заинтересованы в снижении цен, поэтому следует найти альтернативные способы решения жилищного вопроса.
Первый – создание арендной недвижимости, которую граждане смогут снять на длительный срок и с хорошими условиями. Второй – дать россиянам возможность получать участки под строительство. Однако частным домам необходима инженерная и транспортная инфраструктура, уверен эксперт.