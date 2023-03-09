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Четверг 9 марта

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"Рискует остаться в России": адвокат похоронил надежды Пугачевой

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Юрист предупредил о больших проблемах.

В последнее время все чаще пресса обсуждает потенциальную продажу знаменитого замка в деревне Грязь, где до бегства из России жила Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми. Одни утверждают, что звездное семейство вот-вот избавится от недвижимости на родине, другие, наоборот, требуют, чтобы элитное жилье национализировали.

Так или иначе, Алла Пугачева больше не зарабатывает прежних денег. Рекламных контрактов у нее в России нет, на сцену певица тоже не выходит. Обеспечением семьи занимается некогда популярный юморист Максим Галкин*. Правда, его концерты больше смахивают на дешевые политические ток-шоу.

Скандального шоумена-русофоба даже признали иностранным агентом, за что, к слову, Примадонна отечественной эстрады устроила демарш против Минюста РФ. Однако решение властей наложило на пародиста ряд ограничений. Напомнив об этом, адвокат Андрей Алешкин практически похоронил надежды Аллы Пугачевой избавиться от замка в деревне Грязь.

По словам юриста, даже если недвижимость удастся продать, то "финансовый актив рискует остаться в России" из невозможности вывести крупные суммы денег, уточняет РИА ФАН. Меж тем, собственником элитного особняка является не Алла Пугачева, а Максим Галкин*.

Юрист уверен, что мало кто из граждан России захочет взаимодействовать с иностранным агентом, потому что финансовые отношения могут привести к серьезным проблемам. Об этом сообщает ОСН. По словам эксперта, лучшим вариантом, будет, если Алла Пугачева и Максим Галкин* оставят недвижимость детям.

Кстати, в России уже разработан законопроект, который позволит продавать с аукционов изъятую недвижимость. По данным портала URA.RU, пока что речь идет о домах коррупционерах.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ.

9 марта 2023, 11:00
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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