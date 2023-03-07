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Вторник 7 марта

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Пожар в доме: как предотвратить трагедию и спасти свою жизнь

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Простые правила помогут сохранить жизнь и имущество.

Пожар в доме, по словам экспертов, чаще всего возникает из-за халатного отношения жильцов. Нет, речь не только о вовремя непотушенной сигарете. Источником опасности может стать, к примеру, старая проводка или неисправное газовое оборудование.

Если пожар уже произошел и устранить огонь самостоятельно невозможно, постарайтесь обесточить жилище и покинуть его, предупредив об опасности соседей. Немедленно следует вызвать сотрудников МЧС. К слову, зачастую трагедия уносит жизни, потому что люди медлят и пытаются спасти свои деньги, документы и прочие якобы важные жизни.

Запомните главное правило! Нет ничего важнее жизни – рисковать ею не стоит! И все же, если прислушаться к советам, то трагедии вовсе удастся избежать. Так, следует знать, что наиболее опасным участком в квартире считается кухня. В частном доме – также печь или камин.

Очевидно, что открытый огонь может спровоцировать пожар, поэтому все легковоспламеняющиеся предметы необходимо держать вдалеке от открытых источников. По той же логике, не стоит устанавливать варочную панель рядом с окном с занавесками.

Электроприборы тоже следует держать вдалеке от пластиковых, деревянных или тканевых вещей. Их вообще нельзя оставлять без присмотра. Перегружать техникой розетки категорически не рекомендуется.

Пожар может стать следствием короткого замыкания. Если вы чувствуете в доме характерный запах горящей проводки или видите, как искрит розетка, следует немедленно обесточить жилище и вызвать электрика.

Газовое оборудование тоже должно проходить регулярные профилактические проверки. Кстати, если вы почувствовали в доме запах газа, даже не пытайтесь проверить ситуацию, зажигая спички. Не пользуйтесь техникой. Отключите подачу газа, обесточьте квартиру и проветрите помещение. А еще лучше вызовите специалиста аварийной службы.

Увы, но пожары с трагическим исходом в России нередки. Так, в Сахалинской области при пожаре погибла пожилая женщина, сообщает портал VSE42.RU. Под Брянском, предположительно, из-за короткого замыкания сгорело кафе, уточняет телеканал "360". В Хабаровской области, по данным RT, пожарные ликвидировали огонь, распространившийся на площади 3,5 квадратных метров.

7 марта 2023, 11:40
Фото: pixabay.com
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