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Продажи жилья выше 30 этажа выросли на 19%

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Покупатели готовы доплачивать за красивые виды.

Несмотря на общее падение спроса на новостройки по итогам прошлого года, один из типов жилья, напротив, продемонстрировал рост продаж. Речь идет о лотах, расположенных выше 30 этажа. Продажи таких квартир и апартаментов выросли в 2022 году на 19%.

Стоимость квартир традиционно зависит от этажа, на котором они расположены. Так, в сегменте класса "комфорт" за возможность жить с 5 по 10 этажи придется в среднем доплатить 1%, с 11 по 20 этажи – 7%. Лоты выше 30-го этажа будут стоить уже на 10% дороже.

Однако в прошлом году покупателей не отпугнула необходимость переплачивать за высотность. Продажи квартир с 26-го по 30-й этажи увеличились в 1,5 раза, выше 30-го этажа – в 2 раза.

За последние пять лет объемы высотного строительства в Москве увеличились более чем в два раза. Сейчас крупнейшие столичные застройщики возводят почти 5 млн кв. м в домах выше 100 м.

7 марта 2023, 02:06
Urban Awards✓ Надежный источник

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