Предложение квартир в небоскребах удвоилось

Цены в ЖК высотой от 100 м также выросли в два раза.



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За последние пять лет на рынке новостроек класса "бизнес" в Москве удвоилось количество корпусов-небоскребов, высота которых составляет более 100 м (от 30 этажей). Сейчас продажи ведутся в 27 корпусах.



Почти в два раза выросла и средняя стоимость «квадрата» в небоскребах, достигнув к декабрю 424 тыс. рублей.

Самые доступные цены среди высотных проектов действуют в 51-этажном корпусе в составе ЖК City Bay от компании MR Group в районе Покровское-Стрешнево. Средняя цена кв. м здесь составляет 334 тыс. рублей. Завершение строительства намечено на начало 2025 года.

Средняя цена кв. м в 357 тыс. рублей зафиксирована в самом высоком и уже построенном столичном проекте – 57-этажном квартале Wellton Towers от группы "Крост" в районе Хорошево-Мневники.

На третьем месте оказался 47-этажный ЖК Wave от группы ЛСР в районе Москворечье-Сабурово. Средняя цена кв. м здесь – 369 тыс. рублей. Строительство будет завершено в первой половине 2026 года.