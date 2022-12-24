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Предложение квартир в небоскребах удвоилось

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Предложение квартир в небоскребах удвоилось

Цены в ЖК высотой от 100 м также выросли в два раза.
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За последние пять лет на рынке новостроек класса "бизнес" в Москве удвоилось количество корпусов-небоскребов, высота которых составляет более 100 м (от 30 этажей). Сейчас продажи ведутся в 27 корпусах.

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Почти в два раза выросла и средняя стоимость «квадрата» в небоскребах, достигнув к декабрю 424 тыс. рублей.

Самые доступные цены среди высотных проектов действуют в 51-этажном корпусе в составе ЖК City Bay от компании MR Group в районе Покровское-Стрешнево. Средняя цена кв. м здесь составляет 334 тыс. рублей. Завершение строительства намечено на начало 2025 года.

Средняя цена кв. м в 357 тыс. рублей зафиксирована в самом высоком и уже построенном столичном проекте – 57-этажном квартале Wellton Towers от группы "Крост" в районе Хорошево-Мневники.

На третьем месте оказался 47-этажный ЖК Wave от группы ЛСР в районе Москворечье-Сабурово. Средняя цена кв. м здесь – 369 тыс. рублей. Строительство будет завершено в первой половине 2026 года.

Автор: 24 декабря 2022, 04:25 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

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