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За какое время житель Москвы сможет заработать на "квадрат" недвижимости

За какое время житель Москвы сможет заработать на "квадрат" недвижимости
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На срок повиляла льготная ипотека.

Российская столица, будучи одним из лучших городов Европы по уровню жизни, качеству транспорта, доступности социальной инфраструктуры и другим показателям, каждый год привлекает тысячи новых жителей как из регионов, так и из других стран. Однако накопить на жилье в Москве становится все труднее.

До введения льготной ипотеки жителю города в среднем требовалось около двух с половиной месяцев, чтобы заработать денег на один квадратный метр недвижимости. После внедрения кредитной программы срок увеличился до четырех месяцев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства АКРА. Как отметила Ирина Носова, срок, за который москвич может накопить на "квадрат" жилья вырос с начала 2020 года, то есть за три года прибавилось три месяца.

Эксперт подчеркнула, что ситуацию можно отыграть назад при снижении цен на недвижимость. При этом у застройщиков есть финансовые возможности сделать "квадрат" в Москве доступнее, уверена представитель агентства.

К слову, в 2022 году граждане могли оформить льготную ипотеку под шесть с половиной процентов, параллельно и ЦБ РФ снизил ключевую ставку до четырех с четвертью процентов, что привело к падению средней ставки по кредитам на недвижимость. Однако ажиотаж на рынке жилья привел к повышению цен сначала на новостройки а потом и на вторичные квартиры.

30 марта 2023, 11:20
Фото: pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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