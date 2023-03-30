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Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы

Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы
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В Москве вырос спрос на бюджетную недвижимость.

Москва – многомиллионный мегаполис, который по уровню жизни, возможностям и перспективам ничуть не уступает европейским столицам. Именно поэтому город привлекает внимание жителей остальных регионов России, а также зарубежных стран. Не случайно 85% арендной недвижимости занимают гости столицы.

Об этом сообщает портал "Инком-Недвижимость". По данным исследования, лишь 15% лотов на столичном рынке недвижимости арендуют молодые москвичи, желающие съехать от родителей, или же граждане, сдающие свою квартиру дороже и арендующие другую дешевле, или же те, кто снимает жилье в ожидании строительства.

Подавляющее же число арендаторов – это гости Москвы из регионов или стран постсоветского пространства. Популярностью у нанимателей пользуются одно– или двухкомнатные бюджетные квартиры в районах с хорошей транспортной доступностью.

В марте 2023 года экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы, уверены аналитики. Как отмечает RT, в первый месяц весны спрос на аренду бюджетных квартир в столице вырос на десять процентов. Данные показатели соответствуют аналогичному периоду 2021 года, уточняет ОСН.

Аналитики подчеркивают, что лишь 25% собственников недвижимости готовы что-либо улучшать в своих квартирах для потенциальных клиентов. Еще 40% солганы сделать это после получения оплаты за первый месяц.

35% арендаторов Москвы вообще не собираются вкладываться в недвижимость, говорится в исследовании. При этом часть из них уже сделала ремонт в сдаваемой квартире, а часть согласна предоставить скидку на недвижимость.

30 марта 2023, 10:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Инком-Недвижимость✓ Надежный источник

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