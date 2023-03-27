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Спрос на новостройки Москвы снизился на 21%

Спрос на новостройки Москвы снизился на 21%
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Цены с начала года почти не изменились.

С начала года спрос на жилье в столичных новостройках снизился на 21%. Если сравнивать с ажиотажным мартом 2022 года, то падение еще более значительное – на 44%. Средние цены при этом с января почти не изменились и к концу марта составили 341 тыс. рублей за кв. м.

Предложение новостроек с начала года снизилось на 2,4%. Это типичная ситуация для первого квартала, в течение которого активность застройщиков невелика. Если сравнивать с мартом прошлого года, то объем предложения вырос на 14,8%, почти до 33 тыс. лотов.

Больше всего лотов – 19% – предлагается в новостройках на западе столицы. Еще 16% предложения сосредоточено в ЖК на юге и 11,9% – на юго-востоке города.

В Москве практически нет кирпичных новостроек, на их долю приходится менее 1%. Еще 7,8% от всей экспозиции занимают панельные дома. Абсолютное же большинство корпусов возводятся по монолитным технологиям.

Треть предложения в новостройках составляют студии и квартиры с одной комнатой. Примерно такая же доля и у двухкомнатных квартир.

27 марта 2023, 15:00
Инком✓ Надежный источник

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